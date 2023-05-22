"Свобода вже близько": бійці "Свободи Росії" підняли опозиційні прапори над містами РФ

Бійці легіону "Свобода Росії" закликали громадян РФ наслідувати їх приклад і підняти біло-синьо-білі прапори над своїми містами.

У російських містах почали піднімати прапори, які символізують "вільну Росію". Громадян, які не згодні з діями Кремля, закликали робити те саме. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Легіон "Свобода Росії" 22 травня.

За їхньою інформацією, прапори були вивішені над "звільненими містами" Російської Федерації і це лише початок їхньої місії.

"Перші прапори вільної Росії зустріли світанок над звільненими містами. Піднімайте прапори і у своїх містах. Свобода вже близько", — йдеться у повідомленні під постом.

Ситуація у Бєлгородській області: що відомо

У понеділок, 22 травня, у Бєлгороді почали фіксувати невідому техніку та сильні обстріли. По мережі почали розповсюджувати ролики, на яких видно танки та військову авіацію.

Губернатор області В'ячеслав Гладков зазначив, що починаючи з 9-ї ранку Грайворонський міський округ нібито перебуває під обстрілом з боку ЗСУ. Також він повідомив про мінометні обстріли села Козинка. Українська сторона ніяк не прокоментувала звинувачення на час публікації матеріалу.

Також росЗМІ почали писати про те, що у Бєлгородській області почалися бої з ДРГ на кордоні з Україною. Мова про населений пункт Дронівка.

Напередодні російські добровольці заявили, що їм вдалося провести новий рейд у Бєлгородській області Російської Федерації. Мова про бійців "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії". Вони просунулися на 10 кілометрів від кордону та зупинилися поряд із селами Безлюдівка, Чуровичі та Любимівка.

Нагадаємо, 22 травня губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що ЗСУ нібито обстріляли регіон 71 раз за добу з мінометів та БПЛА.