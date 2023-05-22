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Воєнний фокус Російсько-українська війна РДК та "Свобода Росії" зайшли у Бєлгородську область

"Свобода вже близько": бійці "Свободи Росії" підняли опозиційні прапори над містами РФ

Фото: Легіон "Свобода Россії" | Над російськими містами почали піднімати новий прапор

Бійці легіону "Свобода Росії" закликали громадян РФ наслідувати їх приклад і підняти біло-синьо-білі прапори над своїми містами.

У російських містах почали піднімати прапори, які символізують "вільну Росію". Громадян, які не згодні з діями Кремля, закликали робити те саме. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Легіон "Свобода Росії" 22 травня.

За їхньою інформацією, прапори були вивішені над "звільненими містами" Російської Федерації і це лише початок їхньої місії.

"Перші прапори вільної Росії зустріли світанок над звільненими містами. Піднімайте прапори і у своїх містах. Свобода вже близько", — йдеться у повідомленні під постом.

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Ситуація у Бєлгородській області: що відомо

У понеділок, 22 травня, у Бєлгороді почали фіксувати невідому техніку та сильні обстріли. По мережі почали розповсюджувати ролики, на яких видно танки та військову авіацію.

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Губернатор області В'ячеслав Гладков зазначив, що починаючи з 9-ї ранку Грайворонський міський округ нібито перебуває під обстрілом з боку ЗСУ. Також він повідомив про мінометні обстріли села Козинка. Українська сторона ніяк не прокоментувала звинувачення на час публікації матеріалу.

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Також росЗМІ почали писати про те, що у Бєлгородській області почалися бої з ДРГ на кордоні з Україною. Мова про населений пункт Дронівка.

Напередодні російські добровольці заявили, що їм вдалося провести новий рейд у Бєлгородській області Російської Федерації. Мова про бійців "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії". Вони просунулися на 10 кілометрів від кордону та зупинилися поряд із селами Безлюдівка, Чуровичі та Любимівка.

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Нагадаємо, 22 травня губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що ЗСУ нібито обстріляли регіон 71 раз за добу з мінометів та БПЛА.