"Брянський привид": РФ стала менше обстрілювати Україну керованими бомбами з півночі, – ЗСУ

За словами Юрія Ігната, у російських Повітряно-космічних силах бояться невідомого "привида", як в свій час привида Києва на початку повномасштабного вторгнення.

Після падіння декількох літаків та гелікоптерів у Брянській області РФ стала менше атакувати українську територію керованими авіабомбами. Про це повідомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 22 травня.

За словами Ігната, "щось заважає" ворогу застосовувати керовані авіабомби саме з північного напрямку після подій у Брянській області минулого тижня.

"Щось їм заважає. Можливо, "брянський привид" їм там надокучає. І бояться вони його, як колись київського боялись", — заявив Юрій Ігнат.

Окрім цього він заявив, що російські війська атакували Україну керованими авіаційними бомбами не тільки з півночі, але і з півдня. З півдня удари завдаються з акваторії Чорного моря. Допомогти Повітряним силам боротися з КАБами можуть західні винищувачі по типу F-16. Вони б перебували на бойовому чергуванні в певних районах. Також наявність сучасних літаків відкинуло б російську авіацію далі від зони потенційного пуску ракет й від українських ракет.

Нагадаємо, 13 травня у Брянській області збили 4 одиниці авіації: Су-34, два Мі-8 та Су-35. Офіційно Міноборони РФ не прокоментувало і не підтвердило втрату бортів.

15 травня росЗМІ повідомили про загибель про 8 льотчиків ЗС РФ після падіння чотирьох літаків та гелікоптерів.