"Дозволяє швидко реагувати": генерал розповів про ефективність мобільних груп ППО

За словами Сергія Наєва, вогневі групи чергують не лише поблизу Києва, а й на інших напрямках. Зокрема це дозволяє прикривати об'єкти критичної інфраструктури, які є пріоритетною метою для противника.

Мобільні групи протиповітряної оборони України працюють не на одному напрямку, а одразу на кількох. Про це повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю виданню "Укрінформ" 22 травня.

За його словами, мобільні маневрені вогневі групи чергують не лише поряд з Києвом, а й на інших напрямках, які регулярно зазнають обстрілів з боку Російської Федерації.

"Завдання маневрених вогневих груп – не лише забезпечити протиповітряну оборону міста Києва. Безперечно, вони також використовуються і за іншими напрямками в операційній зоні підпорядкованих угруповань військ. Їх метою є підвищення ефективності протиповітряного прикриття щодо знищення засобів повітряного нападу противника – літаків, крилатих ракет, БПЛА — на загрозливих напрямках", — йдеться у повідомленні.

Крім того, такі вогневі групи можна використовувати для протиповітряного прикриття об'єктів критичної інфраструктури, яка є пріоритетною метою противника.

Головнокомандувач ЗСУ, західні партнери, а також волонтери допомогли забезпечити маневрені вогневі групи спеціальними транспортними засобами з великою прохідністю.

"Це дозволяє нам швидко реагувати на загрози", – продовжив Сергій Наєв.

Нагадаємо, 24 квітня повідомлялося, що систем ППО не вистачить для захисту всієї України, але є дієва альтернатива. Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначав, що мобільні групи ППО показують високу ефективність і тим самим захищають різні об'єкти під час обстрілів.

22 травня зазначалося, що російські окупанти використовують дерев'яні дрони, щоб обдурити ППО України. Метою такої тактики є змусити українців витрачати свої ракети на марні цілі та послабити їхню оборону.