"Єдиний раціональний спосіб": у ОП поділилися подробицями звільнення Криму

Українські військові, як зазначив Михайло Подоляк, мають право використати всі можливі військові сили при деокупації територій та півострів не стане винятком. Це прямий обов'язок держави.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк назвав єдиний раціональний спосіб визволення Кримського півострова від російської окупації. Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter 22 травня.

За його словами, українська сторона має право використовувати всі можливі військові сили та засоби при деокупації півострова, оскільки він є законною територією України, яку було захоплено РФ.

"Крим — безумовна та невід'ємна частина України. Була, є і буде. Звільнення Криму із застосуванням будь-яких військових сил та засобів — єдиний раціональний спосіб зупинити "російські агресії" та повернути світ до міжнародного права", — йдеться у повідомленні.

Крім того, він зазначив, що це прямий обов'язок та необхідність України станом на сьогодні.

Визволення Криму: що ще казав Подоляк

8 травня радник глави Офісу президента заявляв, що після деокупації півострів, найімовірніше, втратить свою автономію. І для цього є кілька підстав.

Він вважає, що в унітарній державі не повинно бути жодних окремих автономій, оскільки це чудове середовище для виникнення сепаратистських настроїв, як показує практика.

"Очевидно, що, отримавши автономію, ти підсвідомо вважаєш себе чимось краще, навіть підсвідомо, ніж інші регіони. Для унітарної держави автономія – це небезпечний шлях, це шлях до конфліктності на регіональному рівні", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 березня Михайло Подоляк заявляв, що війна в Україні не закінчиться без визволення Кримського півострова. Він згадав, що Україна була визнана міжнародними лідерами в межах 1991 року, тому ні про які поступки й мови не може бути.