Мобілізація в Україні: чи мають право чоловіків без повістки утримувати у військкоматі

В Україні є випадки, коли співробітники ТЦК затримують чоловіків, а потім тримають у військкоматі без права залишити територію, залякують та схиляють до підписання згоди на проходження військової служби. Юристи пояснили алгоритм дій в таких випадках.

Згідно із законодавством України, представники ТЦКСП не мають законних підстав, щоб відбирати у чоловіків документи, погрожувати, примушувати щось підписувати, а також утримувати на території ТЦКСП. Про це Фокусу розповіли опитані юристи.

Якщо військовозобов’язаного затримали та "оселили" на території ТЦК, юристи радять звертатися до поліції, а також обов’язково радитись з адвокатом, а також не підписувати документи, до підписання яких чоловіків схиляють представники ТЦКСП.

"Якщо особу незаконно затримали, доставили та утримують на території військової частини, то дії відповідальних осіб можна кваліфікувати за статтями 141 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) або 141-1 (Насильницьке зникнення), яке в свою чергу характеризується як арешт, затримання, викрадення або позбавлення волі людини з подальшою відмовою визнати факт такого арешту, затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі або приховуванням даних про долю такої людини чи місце перебування", — пояснив юрист ТОВ "ЮКК "Де-юре" Дмитро Вінницький.

Олександр Камша, адвокат, арбітражний керуючий юридичної фірми "Ілляшев та Партнери", розповів, що відповідно до Конституції органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. "Враховуючи ту обставину, що законодавством України особам, які мають право вручати повістки, надано лише право на вручення повісток, а не на будь-які інші дії, необхідно мати на увазі, що вчинення інших дій, наприклад, затримання та/або обшук особи, застосування до особи насилля, обмеження свободи пересування, примусове переміщення до ТЦКСП, не передбачено законодавством, а тому такі дії можуть бути визнані незаконними в судовому порядку", — каже Олександр Камша.

Представникам ТЦК надано лише право на вручення повісток, а не на будь-які інші дії, серед яких - затримання або обшук особи, застосування до особи насилля, обмеження свободи пересування

За його словами, на практиці в Україні відомі випадки, коли особу незаконно затримують та намагаються доставити її силою до ТЦКСП або іншого невідомого місця. У таких випадках варто розглянути можливість викликати адвоката і Національну поліцію України та написати повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 371 Кримінального кодексу України "Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою".

Керуючий партнер Адвокатського об’єднання "Евріка" Андрій Шабельніков пояснив, що поліція повинна докласти зусиль, щоб звільнити від незаконного ув’язнення заручників ТЦКСП. "Саме поліція має забезпечити звільнення незаконно утримуваної особи з ТЦК, повернення документів. Задіяти суд на даному етапі неможливо, оскільки оперативний судовий контроль і забезпечення прав людини передбачені лише у випадку затримання в рамках кримінального провадження. Якщо особі було завдано тілесних ушкоджень, побоїв — варто звертатися до поліції за фактом вчинення кримінального правопорушення. Крім того, звернутися в суд можливо в подальшому аби визнати дії працівників ТЦК незаконними та стягнути з держави моральну шкоду", — повідомив Андрій Шабельников.

Раніше Фокус розповів, як киянина незаконно затримали представники ТЦКСП у Чернівецькій області, де він перебував у військкоматі три дні.

Як повідомлялось, українці, які навчаються у коледжах, вищих навчальних закладах на денній формі навчання (на стаціонарі), мають право на відстрочку від мобілізації.