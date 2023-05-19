"Поїдеш на Бахмут": киянина три дні незаконно тримали на території військкомату

Як розповів Фокусу безпосередній учасник подій, поліція зупинила його авто на блокпості в Чернівецькій області, після чого викликаний представник ТЦКСП запросив киянина до військкомату на перевірку даних та залишив у заручниках на території ТЦК на три дні.

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В кінці минулого тижня мешканця Києва Ігоря на блокпості в Чернівецькій області зупинив представник поліції, після чого викликав військкома, який запропонував проїхати до ТЦК "для перевірки даних". Після того, як киянин прибув до військкомату, у нього забрали паспорт та поселили у кімнаті на 5 осіб із забороною залишати військову частину. Про це йдеться у новій статті Фокусу "Незаконне утримання чоловіків у військкоматах. Як діяти, якщо військком перейшов межу".

Ігор розповів журналістам Фокусу, що деякі з мешканців кімнати у тій частині були маргінальної зовнішності та мали ознаки алкогольного сп’яніння.

"Певно, їх військкоми мали намір відправити на фронт", — каже Ігор.

За його словами, повістку йому не вручали, а натомість вимагали, аби він самостійно написав заяву на добровільне проходження військової служби.

"Вони казали, що керуються постановою КМУ №318, де прописано, що в будь-якому регіоні можуть призвати чоловіка на військову службу незалежно від місця, де чоловік перебуває на обліку. Я не відмовлявся від служби, але мені не надавали повістку, а лише постійно погрожували, що відправлять на Бахмут", — каже Ігор.

Він також повідомив представникам ТЦК про надану йому нещодавно відстрочку (довідку про тимчасову непридатність до військової служби через наявний діагноз), через що військкоми відправили його проходити лікарняну комісію.

"Лікар там підтвердив мій діагноз, сказав, що я маю право на відстрочку, але мене все рівно не випускали з території ТЦК. В тому ТЦКСП ще багато чоловіків було, яких так само затримали і утримували на території проти їх волі", — розповів Ігор.

Врешті через три дні киянин зміг залишити військову частину, коли за порадою адвоката викликав поліцію і написав заяву щодо незаконного утримання.

Замість перевірки даних, громадянина України утримували на території військової частини та залякували відправкою на фронт Фото: porady.org.ua

"Через три дні у супроводі поліції ввечері я на своїй машині залишив цей ТЦК. Зараз ми з адвокатом займаємось тим, щоб передати матеріали цієї справи у ДБР. Думаємо і про майбутній судовий розгляд", — розповів постраждалий від свавілля представників ТЦКСП киянин.

Коментуючи цей випадок свавілля представників ТЦКСП, юристи повідомили, що дії військкомів були повністю незаконними, а постраждалий має право на оформлення скарги на такі дії, а також на відшкодування завданої моральної шкоди за результатами судового розгляду.

Раніше Фокус писав, що Кабінет міністрів України дозволив територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вручати повістки військовозобов’язаним незалежно від місця їх перебування на військовому обліку. Відповідне рішення закріплене постановою уряду №318 від 7 квітня 2023 року.

Як повідомлялось, ТЦК мають право на доступ до даних щодо військовозобов'язаних з Єдиної інформаційно-аналітичної системи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції. Тобто, фактично через Центр зайнятості ТЦК отримують інформацію про чоловіків, яким потім передають повістки.