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Воєнний фокус Російсько-українська війна РДК та "Свобода Росії" зайшли у Бєлгородську область

Бої йдуть у трьох населених пунктах: у Бєлгородській області часткова евакуація, — росЗМІ

Фото: Shot | Наслідки боїв у селі Гора-Поділ Бєлгородської області

За повідомленнями росЗМІ, мешканці міста Грайворон, куди зайшли російські добровольці, намагаються самостійно евакуюватись. Водночас бійцям вдалося взяти село Гора-Поділ.

Російські добровольці "Свободи Росії" та "Російського добровольчого корпусу" продовжують звільнення населених пунктів Бєлгородської області РФ. Як повідомляють російські ЗМІ 22 травня, у селі Козинка відбувається часткова евакуація місцевих мешканців.

РосЗМІ повідомляли, що добровольцям вдалося закріпитися у місці ДК у селі Гора-Поділ. Пізніше бійці повідомили, — "Гору-Поділ пройдено! Легіон з РДК узялися до штурму населеного пункту Грайворон, Бєлгородської області".

Ситуація у російському місті Грайворон

Як повідомляє пропагандистський канал RT, жителі Грайворона Бєлгородської області самотужки намагаються евакуюватися після заходу російських добровольців до міста. Влада евакуацію з міста не оголосила.

РосЗМІ повідомляють, що в місті чути стрілянину, видно дим. За словами місцевої мешканки, у Грайвороні багато "прильотів" та "дуже страшно".

Ситуація в районі Дронівки та Козинки

Російське медіа SHOT стверджує, що артилерія та авіація ЗС РФ працюють за добровольцями, які проникли на територію Бєлгородської області. У районі Дронівки масованим вогнем від рубежів нібито "відігнали" ворожий танк та кілька одиниць техніки. У районі Козинки повідомляється про знищення БПЛА.

Водночас місцеві жителі повідомили, що ситуація у селі Козинка Бєлгородської області "вже кілька годин стабільно напружена". У населеному пункті чути постріли.

Реакція України на бої у Бєлгородській області

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону підтвердив, що легіон "Свобода Росії" та РДК зайшли сьогодні до Бєлгородської області Росії.

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За словами Юсова, добровольці проводять операцію на території регіону для створення смуги безпеки, щоб захистити мирне населення України. Також Юсов наголосив, що у Бєлгородській області працюють виключно громадяни РФ.

Бої у Бєлгородській області

Раніше повідомлялося, що 22 травня російські добровольці звільнили село Козинка Грайворонського району Бєлгородської області та зайшли до адміністративного центру району — міста Грайворон із населенням понад 6 тисяч осіб.

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Губернатор Гладков також повідомив, що внаслідок обстрілу села Глотове Грайворонського округу до районної лікарні доставлено чоловіка та жінку з мінно-вибуховими пораненнями. 22 травня російські ЗМІ також повідомили, що під час боїв із застосуванням військової техніки, які розгорнулися на російсько-українському кордоні, загинув російський прикордонник.

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Перед цим російські добровольці заявили, що їм вдалося провести новий рейд у Бєлгородській області Російської Федерації. Мова про бійців "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії". Вони просунулися на 10 кілометрів від кордону та зупинилися поряд із селами Безлюдівка, Чуровичі та Любимівка.