"Топити і палити": Красовський розповів, що думає про українців та українських дітей (відео)

Під час ефіру скандальний російський пропагандист відповів на свої недбало кинуті торік слова про методи вбивства українських дітей, заявивши, що його думка з того часу не змінилася.

Російський пропагандист та колишній ведучий російського державного телеканалу RT Антон Красовський в ефірі стриму російського провладного проекту "Звичайний царизм" знову повторив свою скандальну фразу щодо вбивства українських дітей. Про це у понеділок, 22 травня, повідомляє телеграм-канал "Кривава пані", який належить російській журналістці Ксенії Собчак.

На одному з недавніх стримів проросійського проекту, Красовського запитали, як він ставиться до "хохлів", на що пропагандист відповів, що не казав вбивати їх, а говорив "що їх треба топити та палити".

Ведучі стриму почали сміятися з його слів і уточнили, чи змінилося відтоді його ставлення до українських дітей, на що Красовський не замислюючись відповів, що не змінилося.

Скандальна заява Красовського про "вбивство" українських дітей

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2022 року, російський пропагандист Антон Красовський у бесіді з письменником-фантастом Сергієм Лук'яненком закликав топити в річці і спалювати в хатах українських дітей за те, що вони говорять про "москльську окупацію". Скандальна заява Красовського призвела останнього до звільнення з каналу RT, а сам він змушений був вибачитися, заявивши, що "його понесло" у прямому ефірі.

Наприкінці квітня 2023 року пропагандист Красовський зізнався, що боїться, що йому можуть підкласти протипіхотну міну прямо в під'їзді його будинку.