У МВС Бєлгородської області запровадили план "Едельвейс": збирають усіх поліцейських, — росЗМІ (відео)

За даними російських журналістів, влада збирається евакуювати жителів міста Грайворона та прилеглих сіл.

У Міністерстві внутрішніх справ Бєлгородської області ввели план Едельвейс у зв'язку з проникненням на територію регіону російських добровольців. Про це у понеділок, 22 травня, повідомляє російське медіа Baza.

Оголошено загальний збір працівників у всіх відділах поліції регіону. Водночас як повідомляє російське ЗМІ Readovka з посиланням на свої джерела, у Грайвороні та прилеглих селах буде оголошено евакуацію. Стверджується, що зараз у села відправлено автобуси, які відвезуть мешканців до безпечних районів.

"Деякі місцеві жителі вже їдуть на власних автомобілях. За даними нашого джерела з місця подій, паніки серед населення немає", — пише росЗМІ.

Водночас Головне управління МНС Росії по Бєлгородській області повідомило, що не телефонує жителів Бєлгорода і не розсилає повідомлення про евакуацію.

"План перехоплення" у Бєлгородській області

22 травня в РосЗМІ повідомляли, що в Бєлгородській області розшукують два автомобілі, на яких можуть ховатися диверсанти. Йдеться про сріблястий Geely та білу "Оку". Повідомлялося, що автомобіль Geely нібито було обстріляно і зупинено військовими з жовтими пов'язками. Також низка ЗМІ публікувала новину про "план перехоплення", яку пізніше видалили.

Однак пізніше власник Geely, що розшукується, заявив, що його машина стоїть у гаражі. Автомобіль знаходиться в Козинці — у Грайворонському міському окрузі, куди сьогодні зайшли російські добровольці. За словами власника, машину ніхто не викрадав і вона знаходиться поряд із ним.

Бої у Бєлгородській області

Як повідомлялося раніше, 22 травня російські добровольці звільнили село Козинка Грайворонського району Бєлгородської області та зайшли до адміністративного центру району — міста Грайворон із населенням понад 6 тисяч осіб.

Пізніше бійці повідомили про звільнення села Гора-Поділ та заявили, що узялися до штурму міста Грайворон.

Нагадаємо, зміни на карті Росії вже зафіксували у команді DeepState. За даними порталу, у деяких районах Бєлгородської області виявлено "сіру зону", яка становить 4.93 кв км.

Також нагадаємо, у ГУР Міноборони України заявили, що громадяни Російської Федерації у складі легіону "Свобода Росії" та "РДК" проводять операцію на території Бєлгородської області.