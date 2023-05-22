50 за 1 місяць: на деокупованих територіях трьох областей знайдено нові тіла (фото)

За інформацією Олега Котенка, пошукові служби продовжують пошуки локацій ймовірних поховань на деокупованих територіях України. Уповноважений закликав українців повідомляти про такі місця на гарячу лінію.

За минулий місяць на деокупованих територіях Луганської, Харківської та Донецької областей було виявлено тіла 50 українців, які зникли безвісти. Про це повідомляє уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти, Олег Котенко.

Котенко надав ексклюзивні фотографії, передані, за його словами, командиром пошукових груп у Донецькій, Луганській та Харківській областях Олексієм Юковим.

На фотографіях зображено роботу пошукових служб на деокупованих територіях при відпрацюванні локацій можливих поховань.

"Лише за минулий місяць пошукачам вдалося завершити пошук і підняти п'ятдесят тіл", — зазначив Олег Котенко.

Котенко закликав усіх українців, яким може бути будь-що відомо про місця можливих поховань звертатися на гарячі лінії Уповноваженого з питань осіб, які зникли безвісти.

Нагадаємо, 4 травня правоохоронці виявили місце поховання людей, які загинули в період російської окупації на території Миколаївської області в місті Снігурівка.

У травні минулого року супутникові знімки зафіксували зростання та розширення територій братських могил навколо окупованого російськими військовими Маріуполя.

Також наприкінці квітня 2022 року українські правоохоронці виявили нове масове поховання на території Київської області, до якого російські військові помістили тіла 900 осіб.