"Кордони зламані": "Російський добровольчий корпус" передав вітання Путіну з Бєлгородщини (відео)

Бійці РДК висловили сподівання, що незабаром російський диктатор зникне з лиця Російської Федерації.

Бійці "Російського добровольчого корпусу", які повернулися до РФ, щоб будувати Росію без президента Росії Володимира Путіна записали відео з Бєлгородщини. Вони заявили про прорив кордону і передали вітання "дєдушкє Путіну". Відео виклали в телеграм-каналі підрозділу.

На відео два бійці "Російського добровольчого корпусу", які зараз перебувають на території РФ, діляться емоціями.

"Кордону ключ зламаний навпіл, і дєдушка Путін зовсім скоро перетвориться на липовий цвіт", — сказали бійці РДК.

Нагадаємо, 22 травня російські медіа повідомили про вибухи та бої на кордоні з Україною. У Бєлгородській області заявили про прорив української ДРГ. У ГУР Міноборони заявили, що росіяни створюють "смугу безпеки" для захисту цивільних громадян України.

За даними росЗМІ, стрілянину було чутно у місті Грайворон, а також селах Дронівка та Козинка у Бєлгородській області. Відповідальність за події взяли на себе громадяни Росії з РДК та легіону "Свобода Росії". У легіоні "Свобода Росії" заявили, що село Гора-Поділ "пройдено".

Також в легіоні "Свобода Росії" пояснили, навіщо їм Бєлгородська область.