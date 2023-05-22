У Бєлгородській області запровадили режим контртерористичної операції, — губернатор

За словами керівника регіону В'ячеслава Гладкова, в області встановлять спеціальні заходи та тимчасові обмеження.

На тлі боїв із російськими добровольцями в Бєлгородській області Росії запроваджено правовий режим контртерористичної операції (КТО). Про це у понеділок, 22 травня, повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі.

"З метою забезпечення безпеки громадян у Бєлгородській області відсьогодні запроваджено правовий режим контртерористичної операції, який встановлює спеціальні заходи та тимчасові обмеження", — написав Гладков.

За словами губернатора Бєлгородської області, заходи полягатимуть у перевірці документів на вулицях. Крім того, можливе призупинення діяльності небезпечних виробництв та організацій, у яких використовуються вибухові, радіоактивні, хімічно та біологічно небезпечні речовини.

Повний перелік обмежень виглядає так:

перевірки документів громадян РФ;

переміщення людей "з окремих ділянок місцевості та об'єктів, а також відбуксирування транспортних засобів";

посилення охорони громадського порядку;

призупинення діяльності "небезпечних виробництв та організацій, у яких використовуються вибухові, радіоактивні, хімічно та біологічно небезпечні речовини".

Бої в Бєлгородській області — останні новини

22 травня російські добровольці звільнили село Козинка Грайворонського району Бєлгородської області та зайшли до адміністративного центру району — міста Грайворон.

У ГУР Міноборони України заявили, що громадяни Російської Федерації у складі легіону "Свобода Росії" та РДК проводять операцію на території Бєлгородської області.

За повідомленнями росЗМІ, біля села Козинка Збройні сили РФ намагаються "видавити" групу з близько 80 осіб. У розташуванні добровольців також нарахували два танки та два бронетранспортери.

Повідомлялося також, що в МВС Бєлгородської області ввели план "Едельвейс" у зв'язку з проникненням на територію регіону російських добровольців.

Нагадаємо, в Офісі президента України спростували інформацію про будь-яку причетність українських військових до інцидентів у Бєлгородській області РФ.