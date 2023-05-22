Мобілізація в Україні: юрист пояснив, чи можуть вручати повістки родичам призовника

Адвокат стверджує, що належно врученою вважається лише правильно заповнена повістка. Цей документ співробітник ТЦК повинен передати призовникові особисто до рук і дочекатися, коли людина розпишеться за його отримання.

Повістка, вручена родичам призовника, є незаконною. Про це написав адвокат Роман Симутін у своєму телеграм-каналі у понеділок, 22 травня.

За його словами, багато українців досі не знають усіх юридичних тонкощів вручення повістки та схильні вірити фейкам та чуткам.

"Кажу вам як досвідчений адвокат: належно вручено лише правильно заповнену повістку, яку вручили особисто військовозобов'язаному і він поставив підпис про її отримання. Це передбачені законом вимоги", — написав Сімутін.

Адвокат також наголосив, що представники територіального центру комплектації (ТЦК) можуть самі стверджувати, що вручена родичу призовника повістка є законною.

"Чиїсь слова не підмінюють собою вимоги закону", — сказав адвокат.

Крім того, юрист прокоментував інформацію, яка з'явилася в українських ЗМІ на початку травня. Медіа, пославшись на слова одного з юристів, написали, що співробітники територіальних центрів комплектації мають право вручати повістки родичам призовника.

Більше того, описані вище випадки почали відбуватися на практиці.

Сімутін розповів про одного зі своїх клієнтів, якому виписали штраф у розмірі 5100 гривень. Чоловік почав дізнаватися причину штрафу. Чиновники пояснили українцю, що він нібито ухиляється від мобілізації та ігнорує надіслану повістку. Але сам чоловік жодних документів не отримував.

Виявилося, що повістку про мобілізацію відправили рекомендованим листом його тещі.

Своєму клієнту Сімутін порадив не сплачувати гроші, а домагатися скасування постанови ТЦК про штраф. Оплата такого стягнення автоматично означатиме, що чоловік визнав себе винним в ухилянні від мобілізації.

Дещо раніше українцям пояснили, чи мають право чоловіків без повістки утримувати у військкоматі. Оскільки в Україні є випадки, коли співробітники ТЦК затримують чоловіків, а потім тримають у військкоматі без права залишити територію, залякують та схиляють до підписання згоди на проходження військової служби.

Крім того, 16 травня юрист ГО "Юридична сотня" розповіла, чи можуть вручити повістку про мобілізацію студентам та викладачам. Вона також роз'яснила, яка відповідальність очікує на українців, які проігнорували повістку в ТЦК.