Мобілізація в Україні: юрист розповіла, хто має право вручати повістки

Юрист ГО "Юридична сотня" розповіла, чи можуть вручити повістку про мобілізацію студентам та викладачам. Вона також роз'яснила, яка відповідальність очікує на українців, які проігнорували повістку в ТЦК.

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У зв'язку з тим, що парламентарі продовжили загальну мобілізацію в Україні до 18 серпня, у багатьох українців виникли питання, хто може вручати повістку і чим загрожує відмова від повістки. Про правила вручення повісток у військкомат у коментарі NV розповіла юрист ГО "Юридична сотня" Марія Звягінцева.

Юрист нагадала, що загальна мобілізація передбачає призов до лав ЗСУ чоловіків від 18 до 60 років.

Хто має право вручати повістку в Україні

За словами Марії Звягінцевої, вручати повістку про мобілізацію в нашій країні можуть:

територіальний центр комплектації (ТЦК);

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад;

керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, а також вищих навчальних закладів.

Юрист звернула увагу на те, що на повістці обов'язково має стояти підпис керівника ТЦК, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки чи голови виконкому селищної ради.

Загальна мобілізація 2023 року: чи можуть вручити повістку студенту

Вручити повістку студенту вищого навчального закладу можуть у двох випадках. Перший — це розпорядження з'явитися в територіальний центр комплектації для уточнення особистих даних. Другий – необхідність пройти медичну комісію.

Звягінцева наголосила, що студенти та викладачі ВНЗ мають право на відстрочку мобілізації. На військову службу їх можуть призвати лише після особистої згоди.

Вручення повістки родичам: чи це законно

За словами юриста, вручати повістку можна лише особисто людині, яку викликають до ТЦК. Вручення повістки родичам незаконне, оскільки не регламентується жодним законом чи підзаконним актом.

Відмова від повістки: які наслідки чекають на українців

Якщо людина відмовляється від повістки, то представник ТЦК чи іншого органу, який має право вручати цей документ, складає у присутності свідків акт.

Потім цей документ направляють до територіального центру комплектації.

Цей орган вирішуватиме, чи були в діях людини ознаки таких адмінправопорушень, як:

порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку;

порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію;

псування військово-облікових документів або втрата їх з необережності.

Неявка по повістці: як можуть покарати за це

Якщо людина отримала повістку, але не з'явилася до ТЦК у призначений термін, її чекає штраф від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5100 грн до 8500 грн).

А якщо чоловік пройшов військово-лікарську комісію та отримав мобілізаційне розпорядження, але продовжив ухилятися від мобілізації, — настає кримінальна відповідальність.

Юрист також нагадала українцям про те, що повістка не є рішенням чи дією органу влади, тому сама по собі не може бути оскаржена.

Нагадаємо, 16 травня ЗМІ писали про те, чи законно заповнювати повістку на вулиці. Як розповів адвокат Джамал Стаценко, повістка, яка заповнюється на місці, має містити підпис начальника територіального центру призову та соціальної підтримки. Крім того, бланк у жодному разі не повинен бути порожнім.

А 18 квітня Фокус писав про те, чи можуть в Україні мобілізувати учнів університетів та коледжів. У матеріалі йшлося про те, в якому випадку студентів все ж таки можуть мобілізувати, які документи потрібні учням навчальних закладів для підтвердження права на відстрочку і чи можуть в Україні змінити закон "Про освіту".