"Їх там немає": хто наказав "звільнити" Бєлгородську область?

Створення легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу" довгий час ставилося під сумнів. Документів, що підтверджують існування формувань у складі ЗСУ, немає, проте це не заважає їм боротися за Україну. То хто ж наказав зайти їм сьогодні в Бєлгородську область?

В Офісі президента України спростували інформацію про будь-яку причетність українських військових до інцидентів у Бєлгородській області РФ. За словами радника голови ВП Михайла Подоляка, Україна не має прямого відношення до подій, що розгорнулися у російському регіоні 22 травня.

"Україна з інтересом спостерігає за подіями у Бєлгородській області Росії та вивчає ситуацію, втім, не має до неї безпосереднього відношення, — написав Подоляк і додав: Єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні закручених гайок завжди неминуче стає партизанський рух зі зброєю в руках".

Він підсумував, що танки продаються в будь-якому російському воєнторгу, а підпільні партизанські загони складаються з громадян Російської Федерації.

Засновник проєкту A.Drones, службовець ЗСУ Юрій Касьянов у розмові з Фокусом погодився з Подоляком, але з невеликою поправкою.

"Якщо будь-яка військова сила вийшла за межі нашої країни, через кордон, то, вочевидь, Україна має до цього відношення. Просто ми таким чином сміємося та іронізуємо над нашим противником, який любить повторювати "нас там нет" та "это не мы" — така відповідь Росії від нас", — каже Касьянов.

Також, за його словами, під час війни суспільству не обов'язково знати всі деталі операцій і хто кому підконтрольний, тому складно однозначно відповісти на запитання: чи виконують російські бійці-добровольці український наказ або ні.

"Не бачу нічого поганого в тому, щоб ми атакували Бєлгородську область, Росія — агресор і застосування будь-якої військової сили по всій території цієї країни має законні підстави щодо всіх норм міжнародного права. Але якщо наш штаб не вважає за потрібне підтверджувати операцію легіону "Свобода Росії" і "Російського добровольчого корпусу" (РДК) як операцію ЗСУ — значить, їм видніше", — підсумував Касьянов.

Нагадаємо, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що у неділю, 21 травня, російська область була нібито обстріляна 71 раз. Було пошкоджено лінію електропередачі поряд із хутором Шаховка. Сьогодні, 22 травня, стало відомо, що бійці РДК провели новий рейд у Бєлгородській області. Їм удалося просунутися на 10 км від кордону. На підтвердження цьому вони опублікували відео у своєму Telegram-каналі: бійці стоять поряд із селом Безлюдівка, яке знаходиться за кілька кілометрів від українсько-російського кордону. Всього вони змогли потрапити до трьох населених пунктів — Безлюдівки, Чуровичі та Любимівки. Це все російська територія.

Також почали з'являтися повідомлення про невідому військову техніку та гелікоптери на території Бєлгорода, а також нові обстріли. В'ячеслав Гладков знову стверджує, що від самого ранку 22 травня Грайворонський міський округ нібито перебуває під обстрілом ЗСУ. За його словами, по "українським" ракетам відпрацювали засоби ППО. У російських соцмережах пишуть про мінометні обстріли села Козинка. У Новій Таволжанці невідомі скинули вибуховий пристрій за допомогою БПЛА — обійшлося без жертв. Сам безпілотник упав за 100 метрів від житлової будівлі. РосЗМІ заявляють, що Збройні сили РФ ведуть бій із ДРГ на кордоні біля села Дронівка. При цьому добровольці з РДК сказали, що "звільнили" Козинку у Бєлгородській області та зайшли до адміністративного центру району — міста Грайворон із населенням понад 6 тис. осіб.

Свій "візит" на Бєлгородщину легіон пояснив наміром створити там демілітаризовану зону.

"Ситуація складна, легіон і РДК створюють демілітаризовану зону на кордоні з РФ, звідки вони не зможуть обстрілювати Україну. Надалі рухаємося до звільнення всієї Росії від путінського диктату та припинення злочинної війни", — зазначили у пресслужбі підрозділу.