Працюють у "П'ятірочці" та "Перехресті": у РФ запровадили "продуктові картки" для бідних

За інформацією ЗМІ, купівельна спроможність громадян РФ за рік після початку повномасштабного вторгнення знизилася до 15 з 24 базових продовольчих товарів.

Перший автономний округ РФ запустив електронні "продуктові картки" для бідних верств населення. Про це у понеділок, 22 травня, повідомляє російське видання The Moscow Times.

За інформацією журналістів, нужденним жителям Ямало-Ненецького автономного округу будуть роздавати електронні сертифікати для оплати покупок у мережі супермаркетів "П'ятірочка" та "Перехрестя".

Жителі округу, які потребують допомоги, отримуватимуть соціальні виплати на картки платіжної системи "Мир", при цьому витрачати дані виплати можна буде лише у спеціалізованій мережі вказаних брендів продуктових магазинів, що належать до X5 Retail Group.

"ЯНАО став першим регіоном у Росії, в якому пільговики зможуть оплачувати товари електронними сертифікатами", — повідомляє один з місцевих ЗМІ.

За інформацією журналістів, вже зараз картки використовуються для одержання заходів підтримки сім'ям з новонародженими дітьми, а також стартував пілотний проект з представлення дитячого харчування.

Падіння доходів у Росії

Видання зазначає, що війна, що розв'язана Росією, в Україні призвела до нової хвилі падіння доходів і сплеску інфляції в РФ. За даними Росстату, у 2022 році реальні доходи населення Росії знизилися на 1%, на тлі зростання в 3,2%, яке спостерігалось в 2021 році. При цьому зростання цін, порівняно з минулим роком, досягло 17,83% у річному вираженні.

Таким чином, за інформацією журналістів, купівельна спроможність громадян РФ знизилася до 15 з 24 базових продовольчих товарів. До початку війни в Україні росіяни з середнім доходом могли дозволити собі купити близько 102 кг яловичини, тоді як у 2023 році вже — 97 кг.

Продажі продовольчих товарів у РФ 2022 року зменшилися 1,5%, а у першому кварталі 2023 року зменшилися ще на 3,4%.

Нагадаємо, за даними аналітиків з агентства Bloomberg, рішення президента РФ Володимира Путіна про проведення мобілізації, ухвалене восени 2022 року, серйозно вдарить по двох слабких місцях російської економіки. Росію чекатиме падіння ВВП та скорочення бюджету багатьох російських сімей.

Також нагадаємо. У середині березня 2023 року президент Росії Володимир Путін під час пленарного засідання з'їзду Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП) заявив, що економіка Росії "почала розвиватися за новою моделлю".