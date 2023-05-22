"З метою недопущення загибелі людей": у Сумській області перевозять місцевих, — ОВА

Протягом доби росіяни здійснили 12 обстрілів регіону. Для збереження життів адміністрація допомагає охочим виїхати з прикордонних громад у безпечніші місця.

З прикордонних населених пунктів Сумщини через небезпеку, пов’язану з обстрілами ЗС РФ, вивозять місцевих мешканців. Про це 22 травня повідомила у соцмережах пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.

"Ворог значно підвищив вогневий вплив на територію окремих прикордонних громад Охтирського району. З метою недопущення загибелі людей в цих громадах здійснюються заходи щодо убезпечення жителів, в тому числі перевезення охочих в безпечні місця", — йдеться у пості.

Пресслужба проінформувала, що громади забезпечені транспортом, а також на місці перебувають керівники районної адміністрації та поліціянти. У Сумській ОВА завірили, що ситуація в регіоні — контрольована.

"Просимо зберігати спокій і користуватися тільки офіційними джерелами інформації, в жодному разі не розповсюджувати чутки та фейки", — зазначено в публікації.

Впродовж доби на Сумщині пролунало 80 вибухів

За даними Сумської ОВА, 22 травня ЗС РФ обстріляли регіон 12 разів. Від ворожих обстрілів страждали п’ять громад:

у Білопільській громаді пролунало 12 вибухів внаслідок мінометних обстрілів та ще 34 внаслідок обстрілів з автоматичних гранатометів;

Новослобідську громаду росіяни атакували трьома ракетами;

по Великописарівській громаді ворожі армійці гатили з артилерії — було зафіксовано 13 вибухів, одна цивільна особа була госпіталізована з осколковим пораненням — та обстрілювали з мінометів;

у Миропільській громаді ворожий безпілотник скинув вибуховий пристрій;

в Юнаківській громаді було чутно 8 вибухів внаслідок артилерійського обстрілу російських сил.

Нагадаємо, ввечері 22 травня пролунали вибухи у тимчасово окупованому Криму. У соцмережах повідомили про роботу ППО у Севастополі, однак представник окупаційної влади пояснив гучні звуки тренуваннями.

У Генштабі ЗСУ опублікували дані про ситуацію на основних напрямах протистояння з ворогом. За інформацією штабу, протягом минулої доби російські загарбники атакували на п’яти напрямах у Харківській і Донецькій областях.