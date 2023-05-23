Стелс-бомбардувальник ВПС США B-2 повернувся в небо після шести місяців простою (відео)

Здійнявся у небо "Привид Вашингтона" з авіабази Whiteman, де й трапилася аварія наприкінці 2022 року.

Американський стелс-бомбардувальник B-2 Spirit повертається в небо після того, як пів року простояв на землі через аварію у грудні 2022 року. Про це повідомляє The War Zone.

Деталі про аварію з B-2 Spirit залишаються обмеженими. Протягом всієї паузи безпеки у Повітряних силах заявляли, що бомбардувальники — це ключовий компонент американської ядерної тріади. У випадку серйозної кризи B-2 могли б застосувати.

Командувач Глобальним ударним командуванням ВПС США генерал Томас Бюсьєр скасував паузу безпеки флоту бомбардувальників Spirit. Вона почалася 10 грудня 2022 року. Після паузи перший виліт відбувся 22 травня.

"Ми успішно виконали всі необхідні дії, щоб безпечно повернутися до повноцінних польотів з літаками В-2. Хоча пауза в експлуатації літаків В-2 офіційно завершилась, наша здатність здійснювати ядерне стримування і завдавати удари на великі відстані ніколи не викликала сумнівів", — йдеться у заяві ВПС США.

Перший виліт B-2 Spirit здійснив бортовий номер 88-0332, який також відомий як "Привид Вашингтона". Літак вийшов з авіабази Whiteman в штаті Міссурі, де базується 20 B-2 Spirit. Поки була пауза безпеки, льотчики відпрацьовували тренувальні польоти у тренажерах, а бомбардувальники проходили технічне обслуговування.

Нагадаємо, 20 грудня ЗМІ писали, що B-2 10 днів блокував злітну смугу на авіабазі Вайтмен.

21 жовтня у США затизерили найтехнологічніший бомбардувальник B-21 Raider, який має замінити літак B-2.