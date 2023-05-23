Нічна атака на Україну: сили ППО збили вісім безпілотників, — Повітряні сили (фото)

За даними командування, українським бійцям вдалося знищити рідкісні "Мерлін-ВР", які Росія вперше представила у 2021 році. БПЛА призначений для ведення розвідки місцевості в автоматичному та напівавтоматичному режимах.

У ніч на 23 травня Збройні сили України "приземлили" вісім дронів російських окупантів: шість "Шахедів" та два БПЛА-розвідники. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Вночі 23 травня 2023 року на різних напрямках знищено шість ворожих ударних БПЛА Shahed-136/131 та два розвідувальні БПЛА "Мерлін-ВР", – йдеться у публікації.

За інформацією голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, два "Шахеди" із шести були знищені в Миколаївській області.

Що відомо про дрони-камікадзе Shahed

Це безпілотник ударного типу, створений в Ірані для завдання вогневих ударів на відстанях до 2000 км. Дрон-камікадзе вражає ціль за рахунок самознищення та відрізняється гучним звуком. Також цієї модифікації БПЛА притаманна низька точність ударів.

Що відомо про БПЛА "Мерлін-ВР"

Мерлін-ВР — експериментальний безпілотник російського виробництва, вперше представлений у вересні 2021 року. Росіяни не повідомляли про випробування, серійне виробництво або прийняття такого БПЛА на озброєння, однак у червні 2022 року ЗСУ збили перший такий апарат на території України.

Нагадаємо, на думку військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, іранські дрони, які використовуються Росією, виявилися марними проти сучасної ешелонованої системи протиповітряної оборони, яку вдалося створити в Україні.

22 травня ЗМІ розповіли про систему ППО, яка може збити 10 дронів одним ударом. Американський THOR використовує потужні мікрохвильові імпульси для виведення з ладу безпілотників. Електромагнітне випромінювання, як відомо, може пошкодити електронні схеми та компоненти ворожої техніки.