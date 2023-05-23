Винищувачі на пенсії F-117 Nighthawk взяли участь у навчаннях ВПС США на Алясці (фото)

Американські літаки продовжують літати попри те, що їх вивели з експлуатації ще 15 років тому. Нині F-117 використовують для відпрацювання нових технологій та в ролі агресора.

ВПС США вивели з експлуатації винищувачі F-117 Nighthawk, однак попри це досі використовують їх для навчань. Про це повідомляє The War Zone.

На Алясці проходили масштабні навчання Northern Edge 2023. До них залучили два винищувачі F-117 з авіабази Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі. Основна мета навчань — міжопераційні можливості для обміну даними та комунікації. Та тестування нових технологій і концепцій. Окрім цього військові отримують підвищення кваліфікації.

F-117 вийшов на пенсію ще 15 років тому

Останніми роками винищувачі F-117 розширюють свою зону покриття та публічність. З 2021 року літаки-неведимки знову можна заправляти будь-яким танкером KC-135, що робить транзити на великі відстані більш правдоподібними. Нині F-117 виконують роль малопомітних агресорів, також їх використовують для науково-дослідної роботи. У ВПС США дуже добре вивчили унікальну сигнатуру F-117, що дозволяє використовувати їх для тестування нових покриттів, сенсорів та інших розробок.

F-117 у супроводженні винищувача F-16

ВПС США планують використовувати Nighthawk ще щонайменше 10 років. Тому у виданні зазначають, що бачити літаки F-117 після стількох років — це дивовижно, особливо на Алясці.

Нагадаємо, 26 квітня стелс-літак F-117 Nighthawk сфотографували під час польоту над каньйоном у Каліфорнії.

24 січня у США сфотографували стелс-винищувачі F-35 та F-117 з покриттям хамелеону.