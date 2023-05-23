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Сигнал "Едельвейс": у Брянській області спалахнув склад на заводі (фото)

Фото: РИА Новости | Відкрите горіння ліквідували о 9:13, зараз його заливають далі

За даними журналістів, пожежа сталася на території ТОВ "НВП "Олександр", до Брянська звідти близько 30 кілометрів. У регіоні посилюють підрозділи Росгвардії.

У місті Дятькове Брянської області сталася сильна пожежа на складі заводу що непрацює. Про це повідомило російське медіа Shot.

За даними співрозмовників "РІА Новини" у МНС РФ, спалахнув склад на території кришталевого заводу. Площа пожежі становила 150 квадратних метрів.

Клуби чорного диму видно за кілька кілометрів від місця займання, на місці працюють екстрені служби.

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У регіоні оголосили сигнал "Едельвейс" для силовиків, що означає загальний збір. Підрозділи Росгвардії посилюють у Севському, Суземському, Трубчевському та Климівському районах Брянської області, пише Mash.

Пізніше журналісти уточнили, що горить склад на заводі ТОВ "НВП "Олександр" у Дятькові, до Брянська звідти близько 30 кілометрів.

"На місце виїхали п'ять пожежних розрахунків. Відкрите горіння ліквідували о 9:13, зараз заливають далі. Постраждалих немає, причина займання встановлюється", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 22 березня в російському місті Воронеж сталася сильна пожежа на складі пластмасових виробів.

А 16 травня пролунав вибух на газопроводі "Єлець-1" у Ханти-Мансійському автономному окрузі РФ. Повідомлялося про одного загиблого та поранених, об'єкт належить компанії "Газпром-трансгаз Югорськ".