"Є просування": у Міноборони відзвітували про ситуацію в Бахмуті (мапа)

ЗС РФ, як зазначила замміністра Ганна Маляр, намагаються зайняти більш вигідні позиції та зачищають райони, які вже перебувають під їхнім контролем. Сили оборони, зі свого боку, мають незначне просування по флангах на північ і південь від Бахмута.

Українські військові продовжують обороняти Бахмутський напрямок, а активність російських окупантів трохи знизилася минулої доби. Про це у своєму Telegram-каналі написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр 23 травня.

За її словами, незважаючи на те, що спроби просунутися на цій ділянці знизилися з боку супротивника, кількість обстрілів на стабільно високому рівні. Російські окупанти продовжують тактику зачистки районів, які їм удалося взяти під свій контроль.

"Наші війська контролюють південно-західну околицю міста в районі "Літак". У передмісті продовжуються бої, ворог намагається зайняти вигідні позиції, але йому це не вдається. На деяких ділянках ворог в обороні. Несе великі втрати. По флангах на півночі та півдні від Бахмута у нас є незначне просування", — йдеться у повідомленні.

ЗСУ продовжують тримати оборону Бахмута Фото: deepstatemap.live ЗСУ продовжують тримати оборону Бахмута Фото: deepstatemap.live

Висловився про ситуацію на Бахмутському напрямку й представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

За його словами, українські захисники тримають невеликий плацдарм у районі "Літак", що не дозволяє росіянам повністю взяти контроль над Бахмутом.

"Ми утримуємо низку будівель у Бахмуті. І у нас є ще там фортифікаційні споруди, окопи, опорні пункти, зокрема й у південно-західній частині міста", — йдеться у повідомленні.

На цю ділянку ЗСУ продовжують надходити боєприпаси, а також все необхідне для оборони міста. Нашим Силам оборони вдається просуватися всіма флангами.

Щодо бійців ПВК "Вагнер", то у них немає снарядного голоду, про який заявляв Євген Пригожин. Вони мають іншу проблему — з особовим складом, оскільки не можуть заповнювати втрати.

Нагадаємо, 23 травня ЗМІ показали супутникові знімки Бахмута до і після боїв за місто. Аналітик Джеймс Рендс заявив, що Росія втратила у битві за Бахмут дуже багато сил, але змогла захопити лише "трохи розбитого щебеню".