Актор, офіцер ФСБ та "екстреміст": ЗМІ ідентифікували бійців, які зайшли до Бєлгородської області

Одним із добровольців, який бере участь у рейді на території РФ, є Олексій Льовкін. 2018 року московський суд видав рішення про його заочний арешт через "створення екстремістської спільноти".

У мережі ідентифікували добровольців Російської Федерації, яким вдалося здійснити прорив у Бєлгородській області. Про це повідомляють російські ЗМІ 23 травня.

Йдеться про "диверсантів", як їх називають у Росії, які проникли до Грайворонського округу Бєлгородської області 22 травня. Одним із них став оголошений у розшук Олексій Льовкін.

Коли саме він потрапив до російської бази даних — невідомо, проте ще 2018 року суд Москви видав рішення про його заочний арешт. Його звинувачують за статтями про "створення екстремістської спільноти" та "пробудження ненависті або ворожнечі".

Олексій Левкін також є членом "Російського добровольчого корпусу" (РДК), який спільно з легіоном "Свобода Росії" проникли до Бєлгородської області. Знайшли його завдяки матеріалам, які публікують добровольці.

Окремо у виданні Astra зазначили, що серед громадян, що проникли на територію РФ, був і колишній актор Кирило Канахін, колишній офіцер ФСБ Ілля Богданов, а також Олексій Долгов з легіону "Свобода Росії".

Нагадаємо, 22 травня повідомлялося, що у Бєлгороді почали фіксувати невідому техніку та сильні обстріли. По мережі почали поширювати ролики, на яких видно танки та військову авіацію.

Російські добровольці заявили про те, що їм удалося провести новий рейд у Бєлгородській області Російської Федерації. Мова про бійців "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії". Вони просунулися на 10 км від кордону.

23 травня у британській розвідці зазначили, що РФ використовує бої під Бєлгородом на свою користь. Ці події можуть допомогти зміцнити кремлівський наратив про те, що Росія є жертвою нападу, попереджають аналітики.