Нові атаки добровольців: ЗСУ стягують війська до Бєлгородської області, — росЗМІ (відео)

Журналісти стверджують, що нові групи ДРГ підтягуються до заблокованого села Козинка і за ними йдуть регулярні підрозділи української армії.

Нові групи російських добровольців із Легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу" стягують нові групи до села Козинка Грайворонського району Бєлгородської області Росії. Про це у вівторок, 23 травня, пише російське медіа Shot із посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що російські силовики наразі ведуть з ними бій. Крім того, як стверджують росЗМІ, ППО працює по дронах-розвідниках, які нібито запускають із території України.

Водночас російське медіа Readovka стверджує, що з боку України до зони боїв у районі Козинки ЗСУ нібито стягують війська.

"За даними військкорів, у Грайворонський район, де триває зачистка після нападу бойовиків, перекидаються резерви ворога — попередньо, три групи, серед яких карателі з батальйону "Кракен", бійці тероборони та прикордонних військ ЗСУ", — пишуть журналісти.

Крім того, стверджується, що добровольці розбилися на три групи та засіли у лісосмузі, звідки їх намагаються вибити та ліквідувати. За даними ЗМІ, бійці РДК та "Свободи Росії" окопуються в районі на КПП "Грайворон", куди під'їхало підкріплення.

Бої у Бєлгородській області — карта

Бої у Бєлгородській області, за даними сервісу Deep State, охопили вже понад 30 квадратних кілометрів. Сіра зона на інтерактивній карті займає площу 31,07 кв. км.

Фото: deepstatemap.live

Нагадаємо, 22 травня російські добровольці звільнили село Козинка Грайворонського району Бєлгородської області та зайшли до адміністративного центру району — міста Грайворон.

У ГУР Міноборони України заявили, що громадяни Російської Федерації у складі легіону "Свобода Росії" та "РДК" проводять операцію на території Бєлгородської області.

22 травня повідомлялося, що біля села Козинка Збройні сили РФ намагаються "видавити" групу з близько 80 осіб. У розташуванні добровольців також нарахували два танки та два бронетранспортери.

В Офісі президента України спростували інформацію про будь-яку причетність українських військових до інцидентів у Бєлгородській області РФ.

Також нагадаємо, на тлі боїв із російськими добровольцями у Бєлгородській області Росії запроваджено правовий режим контртерористичної операції (КТО).

23 травня в РФ повідомили, що Міністерство оборони Росії та силові структури "зачищають" Грайворонський район Бєлгородської області.