"Всі українські бойовики", — Пєсков про етнічний склад "ДРГ" у Бєлгородській області

У Кремлі не вважають важливим той факт, що учасники ДРГ, які зайшли в регіон РФ, можуть бути етнічними росіянами.

Причетними до подій у Бєлгородській області влада Кремля вважає "українських бойовиків", навіть якщо це етнічні росіяни. Таку заяву зробив речник президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС сьогодні, 23 травня.

Той факт, що деякі учасники ДРГ могли бути етнічними росіянами, не має значення, вважає він. Також додає, що Росію це непокоїть.

"Треба виходити з того, що всі вони — українські бойовики. І їхня поява на території РФ викликає занепокоєння і вимагає серйозних кроків", — заявив Пєсков.

Назвати кількість прониклих на територію Росії "диверсантів" Пєсков відмовився, пославшись на те, що відповідь можна буде отримати після того, як силові структури закінчать з'ясування обставин того, що сталося.

До речі, журналісти з посиланням на джерела в українській розвідці, 23 травня повідомили, що Росія змушена перекинути частину окупаційних військ з України в Бєлгородську область через ситуацію, що склалася в регіоні.

Аналітики карти Deep State зазначають, що "сіра зона" у Бєлгородській області за площею перевищує 31 квадратний кілометр.

Нагадаємо, що росЗМІ називали імена прониклих у Бєлгородську область. Виходячи з їхньої інформації, серед "диверсантів" опинилися колишній актор Кирило Канахін, Експрацівник ФСБ Ілля Богданов та Олексій Долгов із Легіону "Свобода Росії".

Бійці "Російського Добровольчого корпусу" 22 травня заявляли про новий рейд у Бєлгородській області Росії. За словами військових, настав час розпочати боротьбу з Кремлем.