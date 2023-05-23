У Кремлі не знають, чому ЗС РФ не змогли впоратися із ДРГ на Бєлгородщині за добу (відео)

Спікер президента РФ Дмитро Пєсков переадресував питання про бої з добровольцями у Міноборони та МВС.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков не став відповідати на запитання журналістів про те, чому "зачистка" Бєлгородської області від ДРГ триває вже понад добу. Про це у вівторок, 23 травня, повідомляє російське медіа Astra.

Пєсков запропонував переадресувати питання про операцію у Бєлгородській області Міністерству оборони.

Також спікер зазначив, що Кремль не коментує кількість та особи добровольців у Бєлгородській області.

"Я не можу давати ці цифри. Наші спецслужби займаються цим, з'ясовують особу, кількість. Після того як вони з'ясують, можна їм ставити питання".

Бої в Бєлгородській області — що відомо

Нагадаємо, 22 травня російські добровольці звільнили село Козинка Грайворонського району Бєлгородської області та зайшли до адміністративного центру району — міста Грайворон.

22 травня повідомлялося, що біля села Козинка Збройні сили РФ намагаються "видавити" групу з близько 80 осіб. У розташуванні добровольців також нарахували два танки та два бронетранспортери.

23 травня у РФ повідомили, що Міністерство оборони Росії та силові структури "зачищають" Грайворонський район Бєлгородської області.

Нагадаємо, 23 травня російські ЗМІ повідомляли, що російські добровольці з Легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу" стягують нові групи до села Козинка Грайворонського району Бєлгородської області Росії.

Також 23 травня стало відомо, що Росія змушена перекинути частину окупаційних військ з України в Бєлгородську область через ситуацію, що склалася в регіоні.