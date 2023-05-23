"Хочу розставити всі крапки": Пушилін вирушив до Бахмута і "пояснив" за назву міста

За словами голови "ДНР", у місті на Донбасі він планує оглянути фронт та нібито розпочати роботу профільних відомств. Окремо він зазначив, що ведуться роботи з розмінування територій.

Керівник російського терористичного угруповання та голова окупаційної адміністрації "ДНР" Денис Пушилін зібрався відвідати Бахмут. Про це він повідомив у власному Telegram-каналі 23 травня.

За його словами, він уже виїхав автомобілем до міста Бахмут, щоб нібито оцінити фронт і розпочати профільні роботи для цивільних служб регіону.

"Ми зараз з вами їдемо для того, щоб була можливість подивитися фронт робіт уже для профільних відомств, цивільних служб, які мають дуже багато зараз роботи. Працюємо далі", — йдеться в повідомленні.

Раніше Денис Пушилін вже заявляв про те, що у Бахмуті нібито ведеться робота з розмінування територій.

Окремо він висловився про назву. Російська сторона продовжує називати місто його радянською назвою — Артемівськ. До 2015 року це було справді так, проте після російської агресії у 2014 році йому повернули історичну назву – Бахмут.

Денис Пушилін вважає, що Україна нібито потрапила у пастку, оскільки Росія вважає і "Бахмут" своєю назвою, яка була вигадана за часів Російської імперії.

"Хочу розставити всі крапки. Це все наша історія. І як би український режим не намагався уникнути своєї історії, він і тут потрапив до чергового казана, тому що Бахмут — назва родом з Російської імперії. За Радянського Союзу він називався все ж таки Артемівськ, таким ми його й пам'ятаємо", — йдеться у повідомленні.

Окремо Денис Пушилін згадав російський указ, в якому йдеться про те, що нібито всі назви мають бути повернені до тих, які були до 11 травня 2014 року.

Нагадаємо, 23 травня ЗМІ показали супутникові знімки Бахмута до і після боїв за місто. Аналітик Джеймс Рендс заявив, що Росія втратила у битві за Бахмут дуже багато сил, але змогла захопити лише "трохи розбитого щебеню".

22 травня ГУР МО підтвердило заяву Байдена про російські втрати в Бахмуті. За їхніми словами, втрати на цій ділянці у противника колосальні і вони не відповідають поставленим цілям та отриманим результатам.