"Розбіжностей немає": ГУР МО підтвердило заяву Байдена про російські втрати в Бахмуті

За словами представника ГУР МО, втрати Росії під Бахмутом є колосальними, що не відповідає ні поставленим цілям, ні отриманим результатам.

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Головне управління розвідки підтвердило слова президента США Джо Байдена, який заявив, що втрати Російської Федерації в Бахмуті становили понад 100 тис. осіб. Про це повідомив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Ну тут жодних розбіжностей немає", – сказав він.

За словами Юсова, є лише питання різниці того, як подаються дані. В одному варіанті загальні втрати подають разом із вбитими та пораненими. В іншому випадку, знищених та поранених враховують окремо.

Також може бути різниця в періоді, за який надаються ці дані.

"Загалом зазвичай відбувається постійний обмін інформацією між Україною та нашими партнерами, і між цими даними жодних розбіжностей немає. Втрати російські під Бахмутом справді колосальні. Вони абсолютно не відповідають ні поставленим цілям, ні отриманим результатам", – підсумував представник ГУР.

Нагадаємо, 22 травня в.о. командира 3-ї ОШБр, майор Родіон Кудряшов розповів, що 72-а бригада регулярних військ Російської Федерації в Бахмуті втратила фізично дві роти — понад 100 осіб "двохсотими" і більш ніж 100 осіб "трисотими".

19 травня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що окупаційні війська під Бахмутом втрачають батальйон на день. При цьому загальна кількість втрат ворога на Бахмутському напрямку становить до 70 тисяч убитих та поранених.