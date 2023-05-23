"Триває процес підготовки": Ігнат розповів, коли пілоти ЗСУ почнуть навчання на F-16

Уже розпочалася підготовка фахівців до початку тренувань, як зазначив речник Повітряних сил. Водночас створення авіаційної коаліції є надзвичайною новиною для України, і залишилося вирішити лише технічні моменти.

Українські пілоти ще не розпочали навчання на винищувачах F-16 у країнах Європейського Союзу, проте підготовка до цього процесу вже розпочалася. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 23 травня.

За його словами, підготовка фахівців до початку тренувань займе деякий час, після чого розпочнуться безпосередні навчання українських військових.

"Ще триває процес підготовки людей до того, щоб розпочати це навчання. Є передові групи, які виїхали до країн Європи, які можуть нам надати майданчики для навчання. Вивчається, як проходитиме цей процес тощо. Самих ще пілотів, які вже пілотують, ще немає", — ідеться в повідомленні.

Окремо спікер Повітряних сил ЗСУ наголосив, що фактично готова авіаційна коаліція — чудові новини для України, оскільки країни Заходу готуватимуть українських пілотів, а потім одразу передаватимуть винищувачі на потреби ЗСУ.

Насамперед це стосується США та країн Європейського Союзу, які мають винищувачі F-16, однак у планах у них перейти на нові види авіації, такі як F-35.

"Отже, старт дано, рішення є про те, що Україна матиме F-16. Далі вже технічні моменти, процеси", — йдеться в повідомленні.

Представники ПС ЗСУ ведуть контакт із союзниками та вивчають питання, які групи людей поїдуть на навчання, адже комусь доведеться залишитися в Україні. Також поки що невідомо, скільки триватиме процес тренувань.

Водночас 22 травня представник ЄС із питань безпеки Жозеп Боррель заявив, що українські льотчики вже почали вчитися літати на винищувачах F-16. Він сподівається, що найближчим часом Київ отримає цей вид допомоги.

21 травня Юрій Ігнат повідомляв, що Україна отримає понад 12 літаків F-16. Точної кількості ніхто не озвучуватиме, оскільки ця інформація може погано спрацювати проти України, проте приводів для занепокоєння немає.