За словами російського президента, історична несправедливість розкидала народ РФ різними країнами, проте Кремль нібито не збирається їх кидати.

Президент Російської Федерації Володимир Путін знову заявив, що його країна не розпочинала жодних війн, а все було навпаки. Про це він розповів під час свого виступу на церемонії вручення державних нагород у Кремлі, повідомляють росЗМІ 23 травня.

За його словами, люди на Донбасі вже 9 років відбивають напади і борються з небезпекою, яка їх наздогнала.

"9 років проти цих людей наш противник, ворог нашого народу, веде війну. Нам часто кажуть і ми чуємо, що Росія розпочала якусь війну. Ні! Росія за допомогою СВО намагається припинити цю війну, яку ведуть проти нас і нашого народу", — йдеться у повідомленні.

Окремо Володимир Путін зазначив, що нібито внаслідок історичної несправедливості частина росіян опинилися за межами території РФ в історичних кордонах. Але від цього, продовжує глава Кремля, вони не припинили бути людьми РФ.

"Так, сьогодні теж про це говорили неодноразово, Росія зараз переживає нелегкі часи і говорили також про те, що ніколи легких і не було. Але все-таки сьогодні особливий момент нашої потужної консолідації, загострення нашого національного почуття, бажання зміцнити будь-що стало основою нашої духовності, створити умови у сфері економіки, виробництва, виховання наших молодих людей для того, щоб забезпечити безумовне майбутнє нашої країни", — каже Володимир Путін.

Ситуацію у Бєлгородській області глава держави залишив без коментарів на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 19 квітня повідомлялося, що Володимир Путін поскаржився на бідність мешканців окупованих територій. За його словами, у людей досить "скромні доходи" попри їхню працьовитість.