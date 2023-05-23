"Відповідь" РФ: чого чекати від країни-агресора після операції в Бєлгородській області, — експерт

"Розстріл", "ядерний апокаліпсис" — із Кремля вже посипалися погрози у відповідь на прорив ДРГ у Бєлгородській області. Фокус запитав у військового експерта, яких дій країни-агресора Україні справді слід очікувати після подій останніх днів.

Бійці легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу" (РДК) продовжують вести бойові дії на території Бєлгородської області РФ і про свої успіхи повідомляють в офіційних Telegram-каналах. Так, за словами представників легіону, вчорашні події вкотре зруйнували міф про сильну Росію, яка нібито здатна забезпечити безпеку своїм громадянам. Наприклад, наприкінці лютого стало відомо, що будівництво оборонних фортифікаційних споруд, що отримали назву "засічна межа", у Бєлгородській області у 2022 році обійшлося прикордонному російському регіону майже в 10 млрд рублів. Кремлівські чиновники вихвалялися тим, що Бєлгородщина є лідером з будівництва оборонних споруд у РФ. Однак коли журналісти запитали у прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, чому "зачистка" Бєлгородської області від ДРГ триває вже понад добу, він лише розвів руками. Однак при цьому заявив, що всі диверсанти – "українські бойовики", навіть якщо це етнічні росіяни.

Висловився з цього приводу і заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, закликавши знищувати диверсантів "як щурів".

"Щодо цих відморозків — я інакше їх і назвати не можу — то можна по-різному характеризувати їх. Питання тільки в тому, що з ними робити. Їх треба просто як щурів знищувати й навіть у полон не брати", — заявив Медведєв і пригрозив "ядерним апокаліпсисом" за прорив російського кордону.

До страшилок Медведєва про "ядерну зиму" українці давно звикли, але масована ракетна загроза, як і раніше, залишається реальною. Фокус запитав у генерала-лейтенанта Олександра Скіпальського, начальника Головного управління розвідки Міноборони України у 1992-1994 роках та ексзаступника голови СБУ, чи буде жорстка реакція у відповідь від Кремля на рейд легіону та РДК?

"Росія діє жорстоко, але не імпульсивно, — коментує Скіпальський. — Безумовно, РФ робитиме все, щоб зменшити активність або нейтралізувати діяльність добровольчих військових формувань. Думаю, почне стягувати сили в Бєлгородську область і, можливо, застосує прицільні ракетні удари, але по місцях дислокації бійців, що борються за вільну Росію".

За словами генерала-лейтенанта, масованого ракетного удару по Україні як реакції на події у Бєлгородській області бути не повинно. Але це все одно що ворожити на кавовій гущі, наголошує він. У будь-якому випадку повітряну тривогу ігнорувати не можна, додає співрозмовник Фокусу.

Тим часом, Міноборони РФ заявляє про нібито ліквідацію 70 "учасників ДРГ" та знищення 4 бойових БМП та 5 пікапів. Хоча навіть у росЗМІ з'явилася новина, що бійці РДК та легіону "Свобода Росії" зайшли до села Богун-Городок у Бєлгородській області.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, своєю чергою, висміяв реакцію Кремля на ДРГ.

За його словами, через 15 місяців повномасштабної війни в Російській Федерації визначилися з цілями "спеціальної військової операції" [офіційна назва війни в РФ], які населенню озвучив Дмитро Пєсков.

"Не допустити падіння Бєлгородської області. Дуже рефлективно та недалекоглядно. Пропоную мислити на один крок уперед і розпочинати нову інформаційну кампанію "російської перемоги": "Досягнуто. Разом і назавжди. #Калуга, #Тула, #Рязань — це #Росія", — з іронією пише Подоляк.