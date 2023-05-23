Закордонний паспорт на зберігання: Держдума посилила правила виїзду громадян з Росії

Нові поправки до закону дозволять вилучати у громадян закордонний паспорт у ряді випадків, у тому числі й у разі, якщо громадянин РФ проходить військову службу.

Держдума прийняла у третьому читанні поправки до закону № 1231732-7, який дозволяє владі РФ вилучати закордонний паспорт у громадян у разі проходження військової служби. Про це повідомляється на сайті нижньої палати парламенту.

Згідно з новими положеннями законопроекту, влада РФ може вилучати документи в таких ситуаціях:

укладання громадянином трудового договору з організацією, що передбачає доступ до відомостей особливої важливості або держтаємниці;

призову громадянина на військову службу або направлення на альтернативну цивільну службу;

роботи громадянина у органах федеральної служби безпеки. Після звільнення — протягом п'яти років з дня звільнення;

У таких випадках закордонний паспорт російського громадянина можуть передати на зберігання до одного з органів влади протягом 5 днів після офіційного повідомлення.

Також документи у громадян можуть відібрати у таких випадках:

у разі відбування громадянином РФ покарання за скоєні злочини;

ухилення громадянина від виконання зобов'язань, накладених на нього судом;

у разі повідомлень неправдивих відомостей під час оформлення документів для виїзду за кордон;

у разі визнання громадянина банкрутом.

У таких випадках, рішення про вилучення документів прийматиме або суд, або митна служба, або інші відомства. Зазначено, що повернення документів може бути здійснено вже після закінчення терміну накладення обмежень.

За інформацією об'єднання "Військові адвокати", у законопроекті не згадано положення, згідно з яким є заборона на виїзд з Росії громадянам, які отримали повістку військового комісаріату, від дня, коли вона вважається врученою.

Як повідомляють юристи, сам факт вручення повістки, включаючи електронну її версію, не є підставою для передачі документів на зберігання.

Нагадаємо, 11 квітня, у російській Держдумі розглядали поправки до законодавства, що легалізують електронні повістки.

17 квітня Міністерство цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій Російської Федерації повідомило, що підстав для розсилки повісток військовозобов'язаним через портал "Держпослуги" на даний момент немає.