При нападі на Білгородську область атаковано військову базу з ядерною зброєю: є жертви (карта)

За даними росЗМІ, в результаті атаки у військовому містечку загинули двоє військовослужбовців, а ще четверо були доставлені до лікарні з осколковими пораненнями

Внаслідок нападу на Білгородську область 22 травня була атакована військова база в містечку Білгород-22, яке знаходиться всього за десять кілометрів від кордону і входить до складу Грайворонського міського округу. Про це пише російське видання "Комерсант" із посиланням на МВС.

"Внаслідок вибуху трьох снарядів, випущених з території України за допомогою реактивної системи залпового вогню "Ураган", у містечку загинули двоє військовослужбовців, а ще четверо були доставлені до лікарні з осколковими пораненнями", — пишуть росЗМІ.

За даними російських джерел, напад розпочався о 6:00 за московським часом 22 травня з інтенсивного п'ятигодинного обстрілу міста Грайворон. Об 11.30 українські танки атакували прикордонний пункт пропуску "Грайворон" і потім повернулися на територію України. Об 11:40 обстріляли військову базу в Білгороді-22.

" Опівдні почався обстріл села Козинка, яким випустили близько 60 120-міліметрових мін і ще стільки ж ракет з РСЗВ "Ураган". Потім туди зайшли "десять одиниць бронетехніки і група піхоти ЗСУ невстановленої чисельності", — пишуть окупанти.

Важливо відзначити, що Білгород-22 — це військова база, де зберігається тактична ядерна зброя.

Військова база Білгород-22

Нагадаємо, 22 травня російські добровольці визволили село Козинка Грайворонського району Білгородської області. Повідомлялося, що біля села Козинка Збройні сили РФ намагаються "видавити" групу з близько 80 осіб. У розташуванні добровольців також нарахували два танки та два бронетранспортери.

23 травня російські ЗМІ повідомляли, що російські добровольці з Легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу" стягують нові групи до села Козинка Грайворонського району Білгородської області Росії.

Також 23 травня росЗМІ повідомляли, що російські прикордонники запобігли спробі прориву ДРГ у районі села Богун-Городок. Населений пункт розташований за 35 км від Козинки.