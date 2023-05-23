На карті, яку показали Путіну, є Україна: фотофакт

Карту склав у 17 столітті французький картограф Гійом Сансон. На ній Україна позначена як "земля козаків", а Крим — як окрема держава під назвою Кримське ханство.

Україна позначена на французькій карті часів Людовіка XIV, хоча президент Росії та голова Конституційного суду затверджували протилежне. Знімок картки опубліковано на сайті цифрової бібліотеки Національної бібліотеки Франції та її партнерів Gallica.

Карта була створена картографом Гійомом Сансоном в 17 столітті.

Якщо подивитися на її знімок, то можна побачити, що землі, які входять до складу сучасної України, позначені там як Ukraine pays des cosaques (Україна земля козаків, — ред.). На той час вона була частиною Речі Посполитої.

На додаток, Крим, анексований РФ у 2014 році, картограф окреслив як окрему державу — Кримське ханство, яке в союзі з Османською імперією воювало з Російським царством.

А місцевість, де імператор Петро I зведе Петербург — місто, у якому народився Володимир Путін — позначено як Інгрия і належить Швеції.

Карта, яку створив французький картограф Гійом Сансон у 17 столітті

Нагадаємо, 23 травня Володимир Путін запустив новий фейк про Україну. Президент Росії вважає, що до створення Української радянської соціалістичної республіки (УСРР) 1919 року українці ніколи не мали власної держави. Путін також наполягав на тому, що територія сучасної України свого часу входила до складу Речі Посполитої, а потім населення цієї території нібито "попросилося до складу Московського царства".

Крім того, 21 грудня 2021 року Володимир Путін на пресконференції заявив, що Україну створив радянський державний діяч Володимир Ленін. На думку президента РФ, для цього (створення України) більшовики використовували "споконвічно російські землі".