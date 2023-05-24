Вказівники маршруту для військ: у РФ всюди з'являються дивні мітки, — росЗМІ (фото)

За словами російських ЗМІ, невідомі завдають мітки у вигляді літери "L", а також прапора легіону "Свобода Росії". Також з'являються малюнки у вигляді хрестів.

У Курській області Росії на асфальті та стінах почали з'являтися мітки. Їх наносять червоною чи білою фарбою. Про це пише Telegram-канал " Курськ зараз ".

"По всій Росії стали помічати такі мітки на дорогах", — сказано в повідомленні.

Адміністратори каналу повідомили, що такі мітки можуть бути використані як покажчики маршруту для пересування військ або як мітки для ведення атаки з повітря.

Крім того, як повідомляється, невідомі завдають мітки у вигляді літери "L", а також прапора легіону "Свобода Росії".

Зазначимо, що у Telegram-каналі легіону "Свобода Росії" також заявили, що по всій країні почали з'являтися мітки із символами підрозділу.

"Мітки з підтримкою Легіону починають з'являтися по всій Росії, у тому числі зовсім поруч із гадюшниками єдиноросів", — йдеться у повідомленні.

Мітки в Росії Фото: Легіон "Свобода Россії" Мітки в Росії Фото: Легіон "Свобода Россії"

Мітки в Росії

Нагадаємо, що на дорогах Москви напередодні 9 травня з'явилися червоні позначки. Залишені невідомими особами знаки схожі на ті, які українці бачили на початку повномасштабної війни у мирних містах. У мешканців російської столиці почалася паніка через загрозу.

Хто саме наніс ці червоні мітки — невідомо, проте, за словами українського журналіста Андрія Цаплієнка, у росіян після цього почалася справжня істерика, бо вони думають, що це може бути провокація з українського боку.

Потім стало відомо, що в російській столиці затримали чоловіка, якого звинуватили в малюванні загадкових міток у ніч із 8 на 9 травня. Затриманим виявився 25-річний Костянтин Кочанов. Йому інкримінують хуліганство з мотивів політичної ненависті.