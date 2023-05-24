Під Бахмутом загинув 19-річний військовий із Волині, у нього залишилися дружина та дочка

Захисник перестав виходити на зв'язок у місті Часів Яр з 19 квітня, траурний кортеж прибуде до його міста Берестечко сьогодні. Сили оборони України за тиждень просувалися до 2 кілометрів на день на Бахмутському напрямку, говорили у командуванні.

У боях із російськими окупантами під Бахмутом загинув 19-річний Роман Романюк із Волинської області. Про це повідомив "Волинській службі новин" 23 травня голова Берестечківської громади Ігор Груддзевіч.

Військового з міста Берестечко Луцького району вважали зниклим безвісти. З 19 квітня він перестав не виходити на зв'язок у місті Часів Яр на Бахмутському напрямку.

"Рідні захисники до останнього сподівалися, що він живий, але 23 травня надійшла звістка про загибель воїна. У героя залишилися дружина та маленька дочка", — зазначило видання.

Берестечківська громада повідомила у Facebook, що прибуття траурного кортежу очікується 24 травня приблизно о 14:00.

"Просимо мешканців громади сформувати живий коридор від ПТУ-27 до Площі Соборності. Вшануйте пам'ять воїна, який до останнього подиху віддано служив Батьківщині", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що газета The Washington Post 23 травня писала про контроль Сил оборони України над південно-західними околицями Бахмута. Місто може повторити долю Ізюма, Лимана, Херсона та інших деокупованих ЗСУ населених пунктів, кажуть аналітики.

Спікер Східного угруповання ЗСУ, полковник Сергій Череватий 23 травня говорив про просування української армії на флангах на Бахмутському напрямку. За тиждень ЗСУ просувалися до 2 кілометрів на добу.