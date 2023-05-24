"Вони намагалися, але не змогли": ЗС РФ більше не можуть просуватися на фронті, — Волкер

Росія, як вважає ексспецпредставник Держдепу, не може досягти успіху на фронті через погане оснащення, командування, контроль та координацію, а Україна здобула певну перемогу, оскільки Володимир Путін намагався повністю знищити українську державу, але цього не сталося.

Російські війська вже не в змозі просуватися на фронті через погане оснащення та некомпетентне командування. Таку заяву зробив колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер в інтерв'ю 24 травня.

Волкер додав, що така ситуація у ЗС РФ на всій лінії фронту.

"Щодо подій на полі бою, то очевидно, що російські збройні сили вже не в змозі просуватися далі. Вони намагалися, вони дуже сильно намагалися за останні кілька місяців і взимку, але вони не організовані, вони не можуть закріплюватися на позиціях", — сказав він.

На його думку, Росія не може досягти успіху через погане оснащення, командування, контроль та координацію, коли їм протистоять добре підготовлені та мотивовані ЗСУ.

"Водночас українські війська добре підготовлені, добре оснащені, інтегровані, і вони перебувають під потужним командуванням. Це відіграє вирішальну роль у найближчі місяці, коли Україна просуватиметься далі", — додав колишній спецпредставник США.

Він зазначив, що не знає деталей майбутнього контрнаступу, але впевнений, що боротьба України продовжуватиметься й надалі.

17 травня Волкер заявив, що Україна може вступити до Північноатлантичного альянсу до завершення війни з Російською Федерацією.

18 травня він повідомив, що США готують новий пакет військової допомоги Україні на 60 млрд. доларів. За його словами, допомога може бути офіційно затверджена у вересні.

Нагадаємо, що 17 травня колишній держсекретар та радник президента США з національної безпеки Генрі Кісінджер заявив, що рішення європейських політиків залишити відкритим питання вступу України до НАТО було помилковим.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив 17 травня, що питання про вступ України до НАТО вирішуватиметься після завершення війни. При цьому він наголосив, що Лондон виступає за надання Києву "дорожньої карти" у цьому питанні.