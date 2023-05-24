Окупанти заявили про "націоналізацію" квартири Олени Зеленської у Ялті (фото)

Загарбники також планують забрати виноробні підприємства, "майно українських олігархів" та будівлю, що належить Меджлісу кримськотатарського народу.

Керівник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що квартиру в Ялті, що належить першій леді України Олені Зеленській, буде "націоналізовано". Про це йдеться у Telegram-каналі Аксьонова.

Загарбнення власності застосують і щодо іншої нерухомості, зокрема, будівлі в Сімферополі, яка належить Меджлісу кримськотатарського народу, який вважається в РФ екстремістською організацією.

Серед іншого окупаційна влада "націоналізує" великі виноробні підприємства, банківські організації та інше "майно українських олігархів".

Нагадаємо, що в Держдумі РФ вирішили конфіскувати квартиру, що належить Зеленським у Криму. За рахунок відібрання власності першої леді України відшкодують збитки, завдані Донбасу від вторгнення військ РФ.

Також повідомлялося, що п'ятикімнатну квартиру площею 193 метри в Лівадії, яка належить родині Зеленського, хочуть продати за 75 млн. рублів.

Варто зазначити, що на карті, показаній Путіну, є Україна, позначена як "земля козаків", і Крим як окрема держава під назвою Кримське ханство. Карту в 17 столітті склав французький дослідник Гійом Сансон.