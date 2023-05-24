РФ імітувала кадри з "розбитою" технікою РДК і ЛСР, — соцмережі (фото)

Під колесом одного з "Хамві" немає слідів на грунті, а інший "врізався" у траншею, проте взагалі не посунув ґрунт перед собою.

Російський уряд опублікував фотографії та відео з міста нібито розбитої техніки бійців РДК та легіону "Свобода Росії". Проте вони є постановою, про це повідомляє колишній водій евакуатора у твіттері з ніком Jack's House.

Він дійшов до висновку, що розбиті "Хамві" навмисно так встановили. Машини не врізалися в траншею, бо на одній із них в колесах немає гравію чи бруду на шинах. Це може означати, що насправді тактичний всюдихід встановили в траншею за допомогою бортової платформи в заздалегідь спланованому місці.

На колесах немає навіть слідів бруду

"Навіть малобюджетний фільм про війну не буде настільки неохайним із реалізмом", — іронізує автор.

Наступний "Хамві", за задумом, врізався в траншею, проте він навіть не посунув ґрунт перед собою. У дописі зазначається, що навіть якби машина рухалася зі швидкістю 16 км/год, то все одно землю б вона посунула під час зіткнення, бо автівка багато важить. Тому другий "Хамві", як каже автор, теж встановили спецільною технікою.

"Хамві" навіть не пошкодив ґрунт перед собою

Окрім цього, "Хамві" ліворуч якось зміг переїхати через траншею передніми колесами, але не зміг задніми. Також під тактичним броньовиком немає слідів від шин, що неможливо, якби він власним ходом перетнув траншею. Ліве колесо водночас має сліди, наче колесом повертали. Це може означати те, що машину штовхали збоку, щоб встановити авто.

Машину штовхали збоку, тому біля правого колеса є сліди на землі

Тому, як підсумовує колишній водій евакуатора, росіяни використали бортову вантажівку та кран. Встановили транспортні засоби на місце та вручну довстановили одну з машин для "драматичного кадру". Ймовірно росіяни захопили кілька "Хамві" в Україні кілька місяців тому чи отримали їх із Ірану, який захопив їх в ІДІЛ, а ті, зі свого боку, в Іраку.

Немає слідів під лівим колесом "Хамві"

Нагадаємо, 24 травня бійці РДК спростували заяви Міноборони РФ про знищення групи під Бєлгородом. Також бійці носять камуфляж "мультикам", а не "піксель". Тому втрати в РФ теж інсценували.

23 травня в РФ показали, як генерал Лапін особисто "виганяє" РДК із Бєлгородської області.