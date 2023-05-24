США можуть викупити в Ізраїлю ударні вертольоти Apache для передання їх Україні, — ЗМІ

Гелікоптери Apache першого покоління, які перебувають на озброєнні ВПС Ізраїлю, можуть бути передані ЗСУ. Натомість ізраїльська армія отримає 20 машин Apache варіанта Echo.

Сполучені Штати можуть викупити в Ізраїлю ударні гелікоптери AH-64А Apache національних ВПС для передачі їх Україні. Як повідомили 22 травня ізраїльські ЗМІ, чутки про таку військову допомогу Києву почали з'являтися після того, як Ізраїль захотів придбати близько 20 сучасних ударних гелікоптерів у рахунок американської військової допомоги.

"У ЦАХАлі обговорюють, чи варто почекати і закупити нову модель, яка буде готова лише на початку наступного десятиліття. За оцінками, угода стане можливою завдяки військовій допомозі, яку США нададуть українцям", — пишуть оглядачі ізраїльського порталу Walla.

Також повідомляється, що війна в Україні відкриє для Ізраїлю особливе вікно можливостей. Зокрема Вашингтон може надати Києву винищувачі F-16, але не поставлятиме нові бойові вертольоти через побоювання того, що секретні бойові технології можуть потрапити до рук росіян.

Таким чином, може мати місце угода — гелікоптери Apache першого покоління, які ізраїльські військові назвали Peten, будуть передані Україні за посередництва США в обмін на гелікоптери Apache варіанта Echo.

Іншим варіантом було б почекати та купити вертольоти Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA), які все ще знаходяться у виробництві та будуть доступні лише на початку наступного десятиліття, проте правильним кроком не чекати їх виробництва, а саме закупити найближчим часом парк із 20 вертольотів Apache, зазначають журналісти з посиланням на джерело у ВПС Ізраїлю.

Нагадаємо, прессекретар Пентагону генерал Патрік Райдер 24 травня заявив, що надання Києву літаків F-16 буде частиною довгострокової військової підтримки та зобов'язань США. Наразі Вашингтон уточнює терміни підготовки українських пілотів на винищувачах, можливості розгортання інфраструктури та інші компоненти.

Президент Польщі Анджей Дуда припустив, що Україні можуть надати гарантії безпеки щодо ізраїльської моделі. Вона передбачає широку військову підтримку, в рамках якої союзники могли б надати Україні гарантії на надання зброї та передових технологій без участі у війні.