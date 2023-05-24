Ремонт на 76 млн: у Південній Кореї можуть списати винищувач F-35 через птаха

Під час польоту літак на висоті 300 метрів зіштовхнувся з орлом, якого затягнуло у лівий вакуумний насос. Ушкодження настільки значні, що ремонт коштуватиме майже як новий літак.

Ще взимку 2022 південнокорейський винищувач F-35 отримав серйозні ушкодження після зіткненням з птахом. Нині стало відомо, що ремонт літака за 100 млн доларів коштуватиме понад 76 млн доларів. Про це повідомляє The Korea Times.

F-35A можуть списати через непомірно дорогий ремонт. Загальні роботи, які потрібно провести, обійдуться бюджету в понад 100 млрд вон або 76 млн доларів. Це майже стільки ж, скільки коштує новий винищувач.

Таку оцінку дала корпорація Lockheed Martin, яка є монопольним власником F-35, після переговорів з ВПС Кореї. Наразі в командуванні Республіки Корея тривають дискусії, що робити з літаком. Корейські військові можуть за нього заплатити, бо подія сталася через нещасний випадок, а не в результаті механічної несправності літака чи помилки льотчика.

За словами одного з представників Військово-повітряних сил Південної Кореї, рішення щодо майбутнього літака буде прийнято після вивчення економічних та безпекових наслідків.

У січні 2022 року літак F-35A злетів з корейського військового аеродрому в Чонджу й був на висоті 330 метрів, коли зіткнувся з орлом. Птах пройшов крізь перегородку винищувача і його засмоктало лівим вакуумним насосом. Після цього птах пробив гідравлічні труби та електроніку, яка керує шасі літака.

Льотчик був вимушений здійснити посадку без коліс, перед тим він спустошив паливний бак й долетів до авіабази Сосан у Південному Чхунчхоні.

Нагадаємо, 20 жовтня у США розбився винищувач F-35, льотчик зміг катапультуватись.

29 березня ЗМІ писали, що у винищувачів F-35 є проблема з двигунами, які вібрують. Виробник силових агрегатів каже, що це "гармонічний резонанс".