У РФ заявили, що ЗРК С-350 перехопив цілі без втручання людини

Стверджується, що зенітно-ракетний комплекс самостійно визначив ціль та запустив ракету для перехоплення. Проте до повномасштабного вторгнення у РФ писали про те, що ШІ може лише запропонувати варіанти дій командиру, а не самостійно ухвалювати рішення.

Пропагандисти "РІА Новини" заявили, що російський комплекс С-350 "Витязь" збив українські літаки в автоматичному режимі, без допомоги оператора.

"Проінформоване джерело" повідомило, що "Витязь" нібито перехопив літаки в зоні ведення бойових дій в повністю автоматичному режимі. Під автоматичним режимом мається на увазі пошук та ураження повітряної цілі без допомоги оператора.

Також у росЗМІ заявили, що цей випадок став першим у світі. Автоматичний режим передбачає знищення цілей за допомогою системи штучного інтелекту. А для зменшення ризику для пошуку цілей "Витязь" працював одразу в двох режимах — активному та в пасивному.

Додамо, РФ почала переходити на С-350 у 2021 році. Тоді озвучувались плани про придбання 12 дивізіонів "Витязів" до 2027 року. Вони мають замінити в армії РФ радянські С-300ПС та Бук-М1-2. Зенітно-ракетний комплекс здатний уражати літаки, гелікоптери, дрони, а також крилаті, та як заявляється, балістичні ракети. Його максимальна дальність складає 60 км на висоті до 30 км. Окрім цього система здатна одразу знищувати до 16 крилатих та до 12 балістичних ракет.

У 2021 році видання "Аргументи та факти" писало, що С-350 має елементи штучного інтелекту. Система визначає послідовність знищення цілей, а також їхні параметри.

"Процес майже повністю автоматизовано. Командиру пропонується набір готових рішень, він може або підтвердити пропозицію, або обрати іншу дію", — зазначили у виданні.

Нагадаємо, 30 березня ЗМІ писали, що РФ планує модернізувати системи ППО, які захищають Москву. Зокрема мають стати на бойове чергування ЗРК С-350.

15 серпня ЗМІ повідомляли, що РФ вперше перекинула до кордонів України ЗРК С-350 для охорони аеродрому.