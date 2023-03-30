РФ має намір модернізувати системи ППО, які захищають Москву: чим прикриють столицю

Як заявив голова Міноборони РФ Сергій Шойгу, 1-ша армія ППО та ПРО, що забезпечує захист центральних регіонів РФ, отримає на озброєння комплекси С-350. Також на бойове чергування надійде нова РЛС "Развязка".

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Міністр оборони Росії Сергій Шойгу на засіданні колегії свого міністерства заявив, що до кінця 2023 року буде завершено модернізацію систем протиповітряної оборони, які захищають небо навколо Москви. Заява голови оборонного відомства РФ пролунала після того, як безпілотник Ту-141 "Стриж" радянського виробництва впав у місті Кіріївську Тульської області. Про це 30 березня повідомило видання Defence News.

За словами Шойгу, у 2023 році в країні буде сформовано дивізію та бригаду ППО, бригаду протиповітряної та протиракетної оборони (ПРО) спеціального призначення, а також зенітний полк із зенітно-ракетним комплексом С-350.

Оглядачі зазначають, що розвиток засобів повітряно-космічної оборони є одним із основних компонентів Державної програми озброєння (ДПО) Росії з 2020 року. На ці зусилля припадає близько 17,5% від 3,4 трильйона рублів (44,3 мільярда доларів), витрачених на програму з початку її реалізації у 2011 році.

Програма повинна призвести до розгортання 100 батальйонів, що включають 800 пускових установок, які складаються із ракетних систем С-400, С-350 та С-500. У межах останньої стадії програми озброєння РФ, також відомої як ДПО-2027, кошти будуть спрямовані на виробництво С-500, тоді як попередня програма ДПО-2020 передбачала створення, виробництво та обслуговування військової техніки.

Російський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності С-350 "Вітязь"

Також повідомляється, що в цей час на озброєнні 1-ої армії ППО та ПРО особливого призначення, що забезпечує захист центральних регіонів РФ, зокрема Москви, знаходяться комплекси С-300 та С-400, але Шойгу сказав, що війська мають отримати системи С-350. При цьому шість пускових установок С-350 вже перебувають на озброєнні ЗС РФ, але перша армія ще не отримала цієї зброї.

Що стосується запланованої бригади спеціального призначення протиповітряної та протиракетної оборони, то Росія забезпечить 15-ту армію ПКС РФ системами С-500, яка може протистояти балістичним ракетам.

Російський зенітно-ракетний комплекс С-500 "Прометей"

Шойгу також повідомив, що його міністерство цього року поставить на бойове чергування космічну станцію управління "Развязка". Це заміна станції радіолокації далекої дії "Дунай-3У", яка знаходилася на озброєнні з 1978 року до початку 2000-х років.

Нагадаємо, 26 березня російські ЗМІ повідомили, що в місті Кіріївську Тульської області РФ впав і вибухнув український безпілотник Ту-141 "Стриж", внаслідок чого утворилася величезна вирва глибиною близько 8 метрів і діаметром до 15 метрів.