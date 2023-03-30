РФ намерена модернизировать системы ПВО, которые защищают Москву: чем прикроют столицу

Как заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, 1-я армия ПВО и ПРО, что обеспечивает защиту центральных регионов РФ, получит на вооружение комплексы С-350. Также на боевое дежурство поступит новейшая РЛС "Развязка".

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Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии своего министерства заявил, что к концу 2023 года будет завершена модернизация систем противовоздушной обороны, которые защищают небо вокруг Москвы. Заявление главы оборонного ведомства РФ прозвучало после того, как беспилотник Ту-141 "Стриж" советского производства упал в городе Киреевске Тульской области. Об этом 30 марта сообщило издание Defence News.

По словам Шойгу, в 2023 году в стране будут сформированы дивизия и бригада ПВО, бригада противовоздушной и противоракетной обороны (ПРО) специального назначения, а также зенитный полк с зенитно-ракетным комплексом С-350.

Обозреватели отмечают, что развитие средств воздушно-космической обороны является одним из основных компонентов Государственной программы вооружения (ГПВ) России с 2020 года. На эти усилия приходится около 17,5% от 3,4 триллиона рублей ($44,3 миллиарда), потраченных на программу с начала ее реализации в 2011 году.

Программа должна привести к развертыванию 100 батальонов, включающих 800 пусковых установок, состоящих из ракетных систем С-400, С-350 и С-500. В рамках последней стадии программы вооружения РФ, также известной как ГПВ-2027, средства будут направлены на производство С-500, в то время, как предыдущая программа, ГПВ-2020, предусматривала создание, производство и обслуживание военной техники.

Российский зенитно-ракетный комплекс средней дальности С-350 "Витязь"

Также сообщается, что в настоящее время на вооружении 1-я армии ПВО и ПРО особого назначения, что обеспечивает защиту центральных регионов РФ, в том числе Москвы, состоят комплексы С-300 и С-400, но Шойгу сказал, что войска должны получить системы С-350. При этом шесть пусковых установок С-350 уже находятся на вооружении ВС РФ, но 1-я армия еще не получила это оружие.

Что касается планируемой бригады специального назначения противовоздушной и противоракетной обороны, то Россия вооружит 15-ю армию ВКС РФ системами С-500, которая может противостоять баллистическим ракетам.

Российский зенитно-ракетный комплекс С-500 "Прометей"

Шойгу также сообщил, что его министерство в этом году поставит на боевое дежурство космическую станцию управления "Развязка". Это замена радиолокационной станции дальнего действия "Дунай-3У", которая находилась на вооружении с 1978 года до начала 2000-х годов.

Напомним, 26 марта российские СМИ сообщили, что в городе Киреевске Тульской области РФ упал и взорвался украинский беспилотник Ту-141 "Стриж", в результате чего образовалась огромная воронка глубиной около 8 метров и диаметром до 15 метров.