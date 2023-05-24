Пили воду з калюж: 3 ОШБр під Бахмутом змусила окупантів тікати в жаху та приниженні

Штурм українських військових перетворився на непереборний жах для ворога. Відступаючи російські солдати вимушені були тягнути за шкірки свого пораненого.

3-я окрема штурмова бригада ЗСУ, яка веде оборонні дії в районі Бахмута Донецької області, продовжує демонструвати свою високу бойову готовність та ефективність у протистоянні окупантам. 24 травня бійці опублікували відеоролик, на якому видно, як російські солдати змушені пити воду з калюжі, рятуючись втечею від українських захисників.

Останнє зіткнення з окупаційними силами під Бахмутом показало паніку, яка охопила окупантів під час відступу. Шокуючі кадри на відео показують, як після активних штурмових дій бригади окупанти змушені були пити з калюж і буквально тягнути за шкірки пораненого товариша по службі в спробі врятуватися.

"П'ють із калюжі й тягнуть за шкірки свого "трьохсотого". Саме так окупанти тікають після штурмових дій нашої бригади під Бахмутом", — сказано у повідомленні бійців.

Відео можна подивитися в Telegram-каналі 3-ї ОШБр за посиланням.

Нагадаємо, 24 травня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські захисники продовжують оборонну операцію та досягли успіхів на флангах Бахмута.

Також 24 травня у ЗСУ повідомили, що бійці Сил оборони України продовжують операцію під Бахмутом. Кожен метр території відбивається у тяжких боях.