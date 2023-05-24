У Бєлгородській області кордон з Україною охороняють солдати-строковики, – розслідування росЗМІ

За інформацією журналістів, строковикам призначають військові спеціальності, які не відповідають їхній підготовці. Так, один із медиків "лікує" товаришів по службі за допомогою інтернету.

З вересня 2022 року російські строковики охороняють кордони у Бєлгородській області. Офіційно вони знаходяться "поза зоною воєнних дій", але за фактом одержують поранення в результаті обстрілів, і навіть гинуть. Про це йдеться у розслідуванні видання 7х7.

"На початку вересня 2022 року до Бєлгородської області на кордон з Україною почали масово відправляти строковиків. Вони знаходяться "поза зоною військових дій", як і належить за законом. А за фактом строковики риють окопи, ховаються в бліндажах від прильотів і зазнають поранень", – йдеться у публікації.

За інформацією журналістів, родичі солдатів скаржилися владі та виходили на пікети, щоб "витягнути дітей" із прикордонної зони. Хтось із них здався, а хтось має намір боротися, попри погрози.

Видання зазначає, що з початку вторгнення Росії в Україну на кордоні загинуло щонайменше семеро солдатів.

Матері строковиків розповіли журналістам, що їхні діти нібито стоять на кордоні попереду, "найперші" і навіть бачать українських солдатів. Солдати живуть у бліндажах, ходять у наряди та несуть варту як прикордонники. При цьому прикордонники та росгвардійці, які патрулюють периметр, перебувають за ними.

Крім того, строковики скаржилися матерям, що за пів року служби їх лише раз чи два вивозили на стрільбища, тоді як керівництво начебто звітувало, що їх навчали щодня. Також вони говорили, що не було навіть щіток та рідини для чищення автоматів, рацій та інших необхідних речей.

Одна з жінок, опитаних журналістами, стверджує, що строковикам призначили військові спеціальності, яким вони не навчалися. Її сина нібито призначили медиком, хоча він навіть "не знав від чого аспірин та но-шпа".

"У поїзді до Валуйки до них підійшов лейтенант і швидко продиктував, які препарати від чого. А коли син приїхав туди, через інтернет все вивчав, і я йому писала про ліки. Він разом з усіма копав окопи, стояв у нарядах. Якщо хтось хворіє — він лікував", — розповіла вона. За її словами, навчання гранатометників та мінометників було приблизно таке саме.

Нагадаємо, 2 квітня Генштаб ЗСУ повідомляв, що російські окупанти почали агітувати строковиків у Криму підписати контракти для участі у війні проти України. За оперативною інформацією, це пов'язано із величезними втратами ворога.

17 травня глава Міністерства цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій РФ Максут Шадаєв заявляв, що в Росії до осіннього призову запрацює реєстр військовозобов'язаних. Надавати необхідні дані будуть зобов'язані роботодавці, МВС, ФНП, Центральна виборча комісія, Фонд пенсійного та соціального страхування, Міносвіти та федеральні суди.