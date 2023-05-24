В окупованому Криму повідомили про сильний вибух, — соцмережі

Мешканці приморського міста Феодосія розповіли, що чули щонайменше один сильний "бабах".

В окупованому Криму знову пролунали вибухи. Цього разу чули мешканці тимчасово окупованого міста Феодосія. Про це у середу, 24 травня, повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер" із посиланням на слова очевидців.

У Феодосії повідомили про вибух

"Щойно — сильний бабах у районі Феодосії, повідомляє наш передплатник", — сказано в повідомленні.

На даний момент детальнішої інформації про подію немає. У російських кримських пабликах про вибух поки не повідомляють

Кримський міст задимився

Зазначимо, що 24 травня з'явилися повідомлення про задимлення на Кримському мосту. Російські пропагандисти говорять про встановлення димової завіси над мостом. А в Україні припускають, що розвідувальний корабель ЧМФ РФ Іван Хурс був атакований дронами.

Рух мостом обіцяють відновити за кілька годин.

Нагадаємо, на початку квітня 2023 року стало відомо, що окупаційна влада Криму готується до контрнаступу українських військ і створює оборонні споруди на підступах до півострова.

Раніше повідомлялося, що на думку представника президента України в Криму Таміл Ташової, у разі звільнення Криму місцеве населення не вийде зі зброєю проти українських визволителів.