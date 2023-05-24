В Херсонській області неспокійно: в регіоні активізувались колаборанти — що відбувається

Люди, що співпрацюють з окупаційною владою, ставлять на будинки сусідів спеціальні мітки, щоб позначати мешканців з проукраїнською позицією. Залякування — один із способів натиснути на людей, щоб вони брали російські паспорти, говорить голова пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

Колаборанти в Херсонській області ставлять спеціальні мітки на будинки своїх сусідів, щоб позначити тих, хто підтримує Україну та ЗСУ. Після цього приїжджають представники окупаційних силових структур й забирать мешканців промаркованих будинків на допит. Про це в коментарі Фокусу розказав голова пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

За словами Толоконнікова, на воротах пишуть абревіатуру "ЗСУ". Такі випадки зокрема були зафіксовані в селі Дудчине — мітки зранку зʼявились на двох будинках, а після обіду до господарів приїхали з обшуками представники ФСБ РФ.

"Як зʼясувалося, ці надписи вночі зробили місцеві колаборанти, пояснивши, що мешканці цих будинків мають проукраїнську позицію, і попередили, що ці надписи будуть зʼявлятися і надалі", — розказує Толоконніков.

Він пояснює: якщо говорити про села, то там всі один одного знають, тому для колаборантів теж не секрет, хто з місцевих підтримує Україну, очікує на контрнаступ та звільнення територій. Але таким чином спільники окупаційних сил можуть позбавлятися і від своїх персональних "ворогів". Вони здають російським силовикам тих, хто взагалі немає ніякого відношення до партизанського руху, а причиною може стати якийсь застарілий особистий конфлікт. При цьому самим росіянам немає різниці, кого затримувати, — їм потрібно відзвітувати керівництву про кількість людей з проукраїнською позицією.

Навіщо окупанти продовжують тероризувати населення на Херсонщині?

Російська влада намітила собі план — до 1 вересня закрити питання з паспортизацією населення в Херсонській області, каже Толоконніков. Зараз вони намагаються використати всі способи, зокрема обмежують надання послуг для тих, хто не хоче набувати громадянство РФ. Люди без російських паспортів не можуть віддати дитину у дитячих садок та школу, не можуть отримати повний медичний захист, при працевлаштуванні в них забирають 30% зарплати як у "іноземних громадян".

Залякування за допомогою міток на будинках — ще один спосіб примусити людей брати паспорти.

"Окупаційна влада на цих територіях відчуває, що незабаром Херсонщину їм доведеться залишити. От вони і поспішають, щоб виконати вказівки, які їм спустили зверху", — додає голова пресофісу.

Але це не єдиний спосіб тероризувати українське населення. В Генічеську, на узбережжі Азовського моря, окупанти забирають у мешканців будинки, автівки та бізнес.

"Були випадки, коли колаборанти оселилися в будинках українців, які виїхали, жили там кілька місяців, а потім виставляли на продаж, навіть не маючи документів на майно", — розказує Толоконніков.

Нагадаємо, пресслужба Центру національного спротиву 22 травня повідомила, що російські окупанти почали проводити "перепис" населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Це робиться у рамках насильницької паспортизації.

15 травня повідомлялося, що голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо наказав силовикам старанніше шукати партизанів на окупованих територіях.