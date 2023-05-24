Україна після війни буде єдиним гарантом для Європи, — Подоляк (відео)

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, після поразки Росії Україна стане єдиною країною, яка має успішний досвід проведення континентальної війни.

Після перемоги над Росією, Україна стане єдиним гарантом безпеки Європи. Про це 23 травня заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону.

За словами Подоляка, жодні гарантії від країн НАТО та ЄС не стануть запорукою перемоги України. Експансію Росії допоможе зупинити лише зброю.

"Росія має зрозуміти, що Україна буде абсолютно ефективною мілітарною державою, яку вона повинна боятися більше, ніж усіх інших. Тому що Україна після цієї війни назавжди буде єдиним гарантом, що Росія ніколи не вдиратиметься до Європи", — заявив Подоляк.

Радник голови ОП зазначив, що якщо Україна переможе Росію і буде єдиною дивною, яка має досвід виграшу в такій війні, то постає питання — хто для кого насправді виступатиме гарантом.

"А ми не є гарантом безпеки Європейського континенту з огляду на те, що єдина велика континентальна війна може бути тільки з Російською Федерацією. Інші — це мобільні війни спецпризначенців і т.д.", — наголосив Подоляк.

Нагадаємо, 23 травня Михайло Подоляк також зазначив, що після закінчення війни між Україною та Росією не буде мирного договору. Йтиметься лише про репарації з боку РФ, фіксацію воєнних злочинів і зони демілітаризації.

Також нагадаємо, 23 травня повідомлялося, що французька влада висловила готовність підписати з Україною угоди, які мають на меті забезпечити надійні гарантії безпеки та оберігати Україну в перспективі на довгострокову основу.

Раніше, 22 травня, повідомлялося, що з метою допомогти Україні у боротьбі з РФ Сполучені Штати можуть запропонувати Києву модель гарантії безпеки, подібну до ізраїльської. Такий варіант стане альтернативним вступу України до НАТО.