Новий спосіб вербування: військовим РФ обіцяють ділянки "віджатих" в українців земель, — ЦНС

За інформацією представників ЦНС, багато фермерських господарств, залишені власниками на окупованих РФ територіях, переходять під кураторство підставних осіб, контрольованих місцевими гауляйтерами.

Щоб росіяни активніше йшли в лави армії РФ, щоб воювати проти України, їм обіцяють видавати ділянки землі, залишені власниками на окупованих територіях. Про це в середу, 24 травня, повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією представників ЦНС, влада окупаційних адміністрацій прагне активно "націоналізувати" фермерські угіддя на окупованих територіях, тимчасово залишені власниками, віджимаючи так в українців їхню приватну власність.

"Віджаті" так окремі ділянки землі обіцяють роздавати російським військовим як винагороду за участь у війні проти України.

У Центрі національного опору зазначили, що багато колишніх фермерських господарств на окупованих РФ територіях зараз перейшли під кураторство підставних осіб, яких контролюють місцеві гауляйтери. Як приклад у ЦНС навели ситуацію з фермерськими господарствами в Херсонській області, які перейшли одному з людей місцевого колаборанта Володимира Сальдо.

"Центр національного спротиву нагадує всім колаборантам, що ваші імена та прізвища вже давно є в нашого підпілля. І ті, хто зрадив і зараз дерибанить землю на догоду окупантам, відповідатимуть", — зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, 19 травня російські пропагандисти поширювали інформацію про те, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу нібито прибув на окуповану частину Запорізької області, де "відвідав із інспекцією" один з командних пунктів ЗС РФ.

Також нагадаємо, наприкінці квітня стало відомо, що Міністерство оборони РФ прагне залучити ще 415 тисяч контрактних військових за рік. Більшість із них служитиме в резерві, а 150 тисяч поповнять неукомплектовані розділи або сформують нові.